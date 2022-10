T54-luokan kestomenestyjän touhu Espanjassa on kovaa.

Helsinki

Espanjassa pyörätuolikoripalloa pelaava ja ratakelausta harjoitteleva Leo-Pekka Tähti kertoo olleensa urheilupsykologin kanssa tekemisissä ”yhden kerran Porissa 40 minuuttia”. Kovapäinen porilainen on pysynyt ratakelauksen huipulla pian 20 vuotta ja tottunut selviämään omillaan.

Lääkärikeskus Urheilu Mehiläisen perjantaina Helsingissä järjestämään paneelikeskusteluun osallistunut Tähti ei ole tarvinnut apua, mutta kokee urheilupsykologien olevan hyvä juttu. Hän myöntää ”pään olevan välillä väsynyt”. Ihmekös tuo, kun kuuntelee Tähden kertomusta arjestaan.

”Itsellä uupumus liittyy harjoitukseen ja kokonaiskuormitukseen ja siihen, miten pää pysyy kasassa. Tärkeiden kisojen lähestyessä treenaamisen pitäisi olla helppoa, mutta ulkoisten stressitekijöiden poissulkeminen ei ole aina helppoa.”

Ratakelauksen kovatasoisen T54-luokan kestomenestyjä silmäilee ensi vuoden MM-kilpailujen ja vuoden 2024 Pariisin paralympialaisten suuntaan. Hikeä ja polttoainetta ei säästellä, kun Tähti tasapainoilee kahden lajin välillä.

”Espanjassa on kovaa touhua. Harjoitukset ovat kaksi kertaa päivässä maanantaista perjantaihin. Toinen on koripalloharjoitus, joka tapahtuu 70 kilometrin päässä. Olen aika paljon moottoritiellä, pari tuntia päivässä. Kelausharjoitukset tapahtuvat Malagassa, jonne on 25 kilometriä matkaa. Käyn välillä kotona syömässä. Paketti pitää pystyä pitämään kasassa, ja pitää kontrolloida kokonaiskuormituksen määrää.”

”Valmentajallakin on vastuuta, mutta päävastuu on urheilijalla. Jos on liian väsynyt, pitää pystyä jättämään harjoitus väliin ja tehdä seuraavana päivänä. Tällaista arki on, mutta nautin siitä paljon.”

Paneelikeskustelussa käsiteltiin urheilijoiden uupumista. Ratakelaus on yksilölaji, jossa harjoituksien väliin jättäminen tai ohjelman uusiksi rukkaaminen on helpompaa kuin joukkuelaji pyörätuolikoripallossa. Harjoituksista ei vähällä jäädä pois.

”Treenien väliin jättäminen pitää perustella erittäin hyvin valmentajalle.”

Tähdellä on 39-vuotiaana takana niin paljon harjoituskilometrejä, että taito kuunnella kehoa on kehittynyt.

”Kun kipu on vierasta”, pitää keskeyttää homma ja keskittyä lepäämiseen.

Kokemus auttaa myös kalenterin kasaamisessa, kun urheilija kelaa kohti kuudensia paralympialaisiaan.

”Joutuu asennoitumaan todella tiukasti. Lopussa kiitos seisoo.”