Narukerä aloittaa kautensa viikonloppuna Suomen cupissa – harjoituskausi on mennyt suunnitellusti: ”Meitä on vaikea voittaa”

Narukerä oli pari viikkoa sitten reissussa Ruotsissa. Siellä joukkue pääsi harjoittelemaan isolla jäällä.

Narukerä aloittaa virallisten pelien kanssa kautensa viikonloppuna, kun joukkue lähtee Ouluun pelaamaan Suomen cupin otteluita.

Narukerä on päässyt harjoittelemaan kesän aikana ihan hyvin, vaikka luonnollisesti ison jään kokemus on edelleen suhteellisen vähäistä. Sellaistakin joukkueella on kuitenkin edes ollut, kun Narukerä kävi pari viikkoa sitten vierasreissulla Ruotsissa.