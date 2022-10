Kolme porilaisjoukkueen pelaajaa solmi jatkosopimuksen myös ensi kaudesta.

Pori

Pesäkarhujen ensi kauden kokoonpano vahvistui kolmella tutulla pelaajalla. Torstaina porilaisjoukkue julkisti Ida Lähteen ja Minttu Vettenrannan yksivuotiset sopimukset sekä Elisa Paunan kaksivuotisen jatkosopimuksen.

Kolmikosta jokainen on joutunut käsittelemään viime kauden päättymistä neljänteen sijaan. Tulos oli erilainen kuin mitä kukaan seuraorganisaatiossa lähti tavoittelemaan.

”Syksyllä on hieman fysioterapeutinkin kanssa käyty jumppaamassa viime kauden haavoja, samoin olen tehnyt opinnäytetyötä Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Kausi oli minulta alisuoritus, mutta toisaalta ei siitä ole syytä mennä paniikkiin”, Vettenranta arvioi.

Vettenranta, 24, pelasi ensimmäiset Superpesis-ottelunsa kasvattajaseurassaan kaudella 2015 ja on sen jälkeen kuulunut porilaisjoukkueen vahvuuteen. Tosin kauden 2019 hän oli lainapestillä Kempeleen Kirissä.

Vettenrannan uran merkittävimpiin saavutuksiin kuuluu sekä Suomen mestaruus että valinta Vuoden lukkariksi kaudella 2021.

Karinaisista kotoisin oleva Pauna oli Vettenrannan tavoin voittamassa Pesäkarhujen tuoreinta Suomen mestaruutta. Joulukuussa 22 vuotta täyttävä koppari jatkaa Porissa kauteen 2024 asti.

”Olen jopa kotiutunut Poriin aika hyvin, joten päätös jatkaa oli helppo. Minulla on vielä kehitettävää ja potentiaalia, jota ei vielä olla saatu irti. On hyvä jatkaa tutussa ympäristössä”, Pauna toteaa.

”Lääkäriopinnot jatkuvat Turussa, ja se on matkojen etäisyytenä suhteellisen vaivaton.”

Sähkötekniikkaa Tampereen yliopistossa opiskeleva Lähde, 23, joutui hieman hakemaan rooliaan porilaisjoukkueessa. Sisäpelissä numero vaihteli enimmäkseen kakkosen ja kolmosen välillä. Ulkokentällä taas aiemmilta kausilta tuttu ykköspuoli vaihtui enemmän siepparin rooliin.

”Ensimmäinen kausi Pesäkarhuissa oli hyvä kokemus. Sain uusia kavereita ja viihdyin Porissa kyllä. Tykkäsin organisaatiosta. Yhdessä kaudessa uudessa organisaatiossa ei saa pelaajasta kaikkea irti, joten jatkopäätös oli lopulta aika luonnollinen. Ei sitä tarvinnut niin kauheasti miettiä”, Lähde pohti.

”Roolini muuttuu vähän ensi kauteen, joten sitä on vaikea vielä arvioida. Jos kuitenkin oman suorituksen saisi tasaisemmaksi, niin numerokin vakiintuisi johonkin kohtaan.”

Pelinjohtaja Jarkko Pokela avasi mahdollisia muutoksia.

”Lähteen roolia pähkäillään sillä ajatuksella, että linjassa pelaaminen on mahdollista. Talvikaudella varmasti kokoonpanoa pyöritellään ja katsotaan, mikä on optimaalinen ryhmitys. Lähde on nuori, mutta tähän sarjaan kuitenkin kokenut pelaaja. Tällä haetaan myös uusia ärsykkeitä ja näkökulmia pesäpalloon”, Pokela sanoi.

”Paunan kanssa haetaan ennen kaikkea samaa suoritusvarmuutta, mikä oli nähtävissä hänen ensimmäisellä kaudellaan. Pelipaikassa palataan enemmän vanhaan ja totuttuun rooliin kakkospuolella.”

Pelinjohdon muutokset tulivat ajankohtaisiksi, kun Turo Lauttamuksen pesti Pesäkarhuissa jäi yhden kauden mittaiseksi. Porilaisseura kiitteli viime kauden kakkospelinjohtajaansa sosiaalisessa mediassa.

”Turo oli ahkera ja lojaali kaveri, meillä synkkasi hyvin yhteen. Olimme jo aiemmin samaan aikaan Mansessa, kun hän johti siellä ansiokkaasti B-poikien joukkuetta.”

”Mitään kovin mullistavaa ei ole tulossa tilalle, omasta keskuudestamme etsimme vaihtoehtoa tähän”, Pokela kiteytti.

Pelinjohtajan mukaan ensi kauden joukkueen palapelistä puuttuu vielä kolme palasta.