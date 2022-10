Utah Jazz palasi voittojen tielle – Markkanen pistekärjessä

Salt Lake City

Koripallon NBA:ssa Lauri Markkasen Utah Jazz on ottanut kotikentällään voiton Houston Rocketsista luvuin 109–101.

Markkanen oli ottelun kovin pistemies 24 pisteellä yhdessä Houstonin Kevin Porterin kanssa. Tasan 34 minuuttia peliaikaa saaneelle Markkaselle kirjattiin myös yhdeksän levypalloa ja kolme syöttöä.

Markkasen ja Porterin lisäksi ainoastaan Utahin Jordan Clarkson ylsi kakkosella alkavaan pistesaldoon.

Joukkueet kohtasivat myös aiemmin tällä viikolla, jolloin Utah nöyrtyi Houstonille 114–108. Kaikki muut kauden ottelunsa Utah on voittanut. Joukkue onkin ollut yksi alkaneen kauden yllättäjistä: Utah loisti kauden avauspeleissään altavastaajana Denveriä, Minnesotaa ja New Orleansia vastaan, ja Markkanen on suoriutunut kauden alusta vakuuttavalla tyylillä.