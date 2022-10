Suoritus toi seuralle paikan myös B-junioreiden SM-karsintasarjaan ensi kaudeksi.

Pallo-Iirojen P15-joukkue oli viikonloppuna mukana Kai Pahlman -lopputurnauksessa, jossa oli mukana ikäluokan Suomen 16 parasta seurajoukkuetta. Pallo-Iirot oli lopulta turnauksessa mainiosti kuudes.

Seuralle ehkä suurin palkinto oli se, että suoritus takasi Pallo-Iirojen B-junioreille paikan SM-karsintasarjaan ensi kaudeksi.

”Tämä oli meille todella hieno lopetus kaudelle. Kyseessä oli myös ikäkausiluokan päätös, joten olo on vähän haikeakin. Itse olen ollut näiden poikien kanssa mukana jo kahdeksan vuotta ja joukkue on pysynyt tosi paljon samana”, seuran joukkueenjohtaja Jarno Oranen mietti.

”Meillä on ollut pelaajia myös yhteistyöjoukkueista Huittisista, Eurasta ja Uudestakaupungista. Yhtenäinen porukka tämä on ollut aina ja mukava on ollut mukana olla. Pojista on tullut hiukan kuin omia lapsia.”

Turnauksessa Pallo-Iirot voitti kolme ottelua. JJK-j ja FC Lahti/YJ kaatuivat 2–1 ja KäPa kukistui 4–4-päättyneen ottelun jälkeen rangaistuspotkukilpailussa lukemin 13–12.

Raumalaiset hävisivät KuPS YJ:lle lukemin 0–2, kun panoksena oli paikka turnauksen välierissä. Sijoitusottelussa FC Honka oli parempi lukemin 7–0.

”Viimeisessä ottelussa voimat hiukan loppuivat ja se näkyi. Muuten turnaus oli meille menestys. Mukana oli kuitenkin todella isoja joukkueita, kuten vaikkana HJK ja Ilves. Olimme ainoana joukkueena mukana Satakunnasta ja pärjäsimmekin ihan kivasti. Pitää olla tyytyväinen”, Oranen pohti.

Pallo-Iirojen ykköspyssynä turnauksessa hääri seuran huippulupaus Sulo Ketola, joka paukutti peleissä yhteensä seitsemän maalia.