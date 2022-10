Huittislaisjoukkue nappasi toisen voittonsa neljän päivän sisään ja sai ison uskonlisäyksen reilun kahden viikon harjoitustauolle.

Toisen polven pääsarjalentopalloilija Teija Vuorenmaa pelasi lauantai-iltana liigauransa parhaan ottelun.

Vuorenmaa löi pöytään upean saldon 21/+15, kun LP-Vampula otti keskiviikon jatkeeksi toisen peräkkäisen kotivoittonsa.

Huittislaisjoukkue pehmitti vahvasti aloittaneen Arctic Volleyn 3–1 (22–25, 30–28, 25–13, 25–13) ja pääsee nyt vetämään hiukan henkeä rattoisissa tunnelmissa.

Vampula palaa tositoimiin vasta 9. marraskuuta LP Kangasalaa vastaan.

Vuorenmaa, 20, on väläytellyt terävää kättänsä jo alkukauden aikana, mutta silti lauantainen ilotulitus tuli kaikille iloisena yllätyksenä.

”Oli kiva vedellä kenttään, kun tuli niin hyviä passeja”, Vuorenmaa heitti Ruutu+:n haastattelussa.

182-senttinen varsi tarjoaa Vuorenmaalle hyvät lähtökohdat lyöntipeliin. Myös geenit auttavat varmasti jonkin verran, sillä hänen isänsä Jukka-Pekka Vuorenmaa kuului omana aikanaan maan parhaisiin keskipelaajiin.

Pavena tunnetun sentterin kädet ilmestyivät usein oikeassa asennossa oikeaan paikkaan ja aiheuttivat mieliharmia monelle hyökkääjälle.

Isä-Vuorenmaa nousi puskista maajoukkueeseen ja pääsi kokemaan maailmanliigaympyrät kesällä 1993.

Nyt on tyttären vuoro loistaa.

Otteita on ilo seurata. Vuorenmaan ratkaisuissa on ideaa ja variaatioita. Hän pystyy lyömään kakkospuolelta myös rajaa pitkin, mikä on monille kokeneellekin hyökkääjille tunnetusti vaikea suunta.

Vuorenmaa ei ollut lauantai-illan ainoa onnistuja. Vampulan bulgarialaiskapteeni Kristiana Petrova pelasi loisto-ottelun (24/+19). Kanadalaissentteri Vanessa Jermanin hienoon iltaan mahtui neljä ässää ja kolme torjuntaa. Passari Lotta Kukkonen jaksoi juosta pallon perässä ihailtavalla tarmolla.

Pelintekijälle riitti työsarkaa hurjasti, sillä ottelussa nähtiin lukuisia toinen toistaan pidempiä palloja. Myös rovaniemeläisvieras puolusti hienosti, kunnes usko alkoi hiipua pitkän erätauon jälkeen.

Arctic Volleyn etsikkoaika osui toisen erän loppuun, kun joukkue sai kaksi tilaisuutta 2–0-johtoon. Jännitysnäytelmä päättyi lopulta Vampulan 30–28-voittoon, kun Ella Aalto torjui vieraiden ykköstykin Megan Van der Meerin.

Jos Vampula olisi taipunut tässä vaiheessa, kamppailun lopputulos olisi ollut suurella todennäköisyydellä täysin toinen.