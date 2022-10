Lauantain T75-kierros on haastava. Varmoja löytyy, mutta merkit eivät meinaa riittää.

Porin T75-kierros on luonteeltaan todella vaikea. Yhdestä ”seinävarmasta” voittajasta huolimatta merkit meinaavat systeemiä rakentaessa väkisinkin loppua kesken. Tässä vihjeessä otetaan harkittu riski, ja yhdeksi varmaksi valitaan vain viisiprosenttisesti pelattu yllättäjäkandidaatti.

Avauskohteen Suvionni on väkivahva ja jaksava hevonen, jota juostava pitkä matka sekä syksyiset raskaat radat suosivat. Vahvuutensa vastapainoksi Suvionnia kiusaavat edelleen epävarmuus sekä laukkaherkkyys. Kauden 21 kisassaan Suvionni on laukannut kahdessatoista.

Ravia koko matkan mentyään se on jäänyt tänä vuonna vain kerran pois kahden parhaan joukosta. Nyt tehtävä on Suvionnille periaatteessa niin sopivan oloinen, että pärjäämistä on ehjällä juoksulla perusteltua odotella. Laukan vaara toki vaanii ruunaa edelleen, mutta ainakin vihjeen laadintahetkellä Suvionnin todella matalat peliprosentit – viisi prosenttia – kattavat hyvin riskit.

Osuma tulee Suvionnia varmaksi pelaamalla harvoin, mutta osuessaan rivin arvo puolestaan nousee ”enemmän kuin kuuluisi”. Myös peliteknisesti rohkean varman hakeminen avauskohteeseen on perusteltua, koska muuten äärimmäisen tasaiseen ja arvaamattomaan lähtöön pitäisi ottaa todella laaja rastimeri.

Kierroksen varmin voittaja on kolmannen kohteen Lipassi, joka kohtaa Satakunta-Ajossa oikein sopivan vastuksen ja on käytännössä velvoitettu voittamaan pitkältä takamatkaltaankin. Kierroksen kolmanneksi varmaksi kelpuutan kuudennen kohteen Be The Onen.

Päätöskohteena ajettavassa St. Legerissä pelisuosikki Willow Pride on ylipelattu. Rohkeimmat voivat kaventaa lappua jättämällä Willow Priden poiskin, mutta tässä vihjeessä se on mukana peliteknisistä syistä. Kisan suosikkina pidän Consalvoa, ja maistuvimmat yllättäjäkandidaatit löytyvät pienillä numeroilla kisaan pääsevistä hevosista (Brilliant Stride, Speedy Norwegian ja Stonecapes Queila) sekä nyt kokonaan unohdetusta American Herosta.

Myös viidennen kohteen Astrum on sisäradan lähtöpaikastaan huolimatta nyt liikaa pelattu. Tässä maistuvat erityisesti Unique Creation sekä Effronte Photo. Hyviä yllätyshakuja ovat lisäksi toisen kohteen Anna K. Garden ja Arnie’s Emilie sekä neljännen kohteen Hamlet Star.