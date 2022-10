Nuoret tähdet näyttävät Porissa, missä on raviurheilun tulevaisuus

Santtu Raitalan ohjastama Lipassi on Satakunnan-ajon suuri ennakkosuosikki.

Santtu Raitala ohjasti Lipassin viime perjantaina Satakunta-ajon karsinnan voittoon. Sama kaksikko on ennakkosuosikki myös lauantaina.

Pori

Lauantaina kilpailtavan Satakunta-ajon pisimmältä, 60 metrin takamatkalta, lähtee liikkeelle suurin suosikki.

Se ei ole mikä tahansa hevonen. Lipassi on yksi suomalaisen raviurheilun suurimmista toivoista. Kihniöläisen Heikki Hoffrenin silmäterä ei ole urallaan hävinnyt yhtään laukatonta starttia. Sen kirkkain kruunu on lokakuun alun Kriterium-voitto.

Neljävuotiaiden suomenhevosten suurkilpailu ajetaan tasoitusajona. Eniten palkintorahaa ansaineet hevoset joutuvat lähtemään pitkiltä takamatkoilta. Satakunta-ajo onkin tarjonnut usein yllätysvoittajan.

Lipassin kaltaista ennakkosuosikkia 60 metrin takamatkalta on viime vuosina nähty vain kerran: vuonna 2019 Parvelan Retu.

Parvelan Retu on ehtinyt rikkoa jo lukuisia ennätyksiä ja se on nostettu ”kaikkien aikojen suomenhevosen”, Vieskerin, manttelinperijäksi.

Eri aikakausien hevosten vertaaminen vaikeaa, mutta Lipassi kulkee poikkeuksellisten lahjakkuuksien kavionjäljissä. Kaksinkertaisen ravikuninkaan Apassin poika on kaviouralla peräänantamaton ja armoton urheilija, mutta kilpailun ulkopuolella hyväkäytöksinen ja virkeä ori.

Kriterium-voitossa Lipassia ohjasti valmentaja Heikki Hoffren itse. Viime viikon perjantaina juostussa Satakunta-ajon karsintalähdössä että finaalissa oriin ohjastajana toimii toinen nuori tähti, Santtu Raitala.

30-vuotias pihtiputaalainen on ikänsä puolesta vielä nuori. Hän on silti ehtinyt voittaa ravikuninkuuden kolmesti Evartilla ja hänet on valittu kolmesti peräkkäin vuoden ohjastajaksi.

Tämän vuoden ohjastajaliigaa Raitala johtaa ylivoimaisesti 326 lähtövoitollaan. Voittoja on lähes kaksi kertaa enemmän kuin toisena olevalla Hannu Torvisella.

Kesällä Raitala nousi otsikoihin myös ulkomailla, kun hän voitti Ruotsissa suuren lämminveristen ikäluokkakilpailun, tammojen E3 Finaalin, Dea Grifin rattailla.

Lokakuun alussa Raitala ohjasti Dea Grifiä Roomassa juostussa legendaarisessa Italian Derbyssä, josta tuloksena oli viides sija. Raitala edusti Suomea tänä syksynä myös Belgiassa järjestetyissä ohjastajien EM-kilpailuissa. Sielläkin hän oli viides.

Ohjastustaitojensa lisäksi Santtu Raitala on kerännyt laajalti kehuja hevosia ja niiden hyvinvoinnin tärkeyttä korostavista esiintymisistään. Eivätkä puheet ole olleet katteettomia.

Raitala on ohjastanut jo yli 7 000-ravilähtöä tekemättä ainoatakaan ajotaparikettä.

Nuoret oriit Lipassi ja Santtu Raitala edustavatkin raviurheilun tulevaisuutta: he ovat valtavalla kilpailuvietillä varustettuja huippu-urheilijoita, jotka toimivat esikuvina niin kilpailutilanteissa kuin niiden ulkopuolellakin.

Lue lisää: St. Leger-ravit tuovat Suomen valiot Poriin