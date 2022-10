Oululaissisarukset sekä mestaruussyksyn etenijäkuningatar vahvistavat ensi vuoden Pesäkarhuja: ”Tuntuu siltä, että alkamassa on urani viimeinen kausi”

Pesäkarhujen tuoreet sopimuspelaajat asuvat syksyn ja talven ajan Oulussa. Pitkäaikainen luottopelaaja aloittaa todennäköisesti uransa viimeisen kauden.

Pori

Kuten Pesäkarhut sosiaalisen median kuvavihjeellään antoi ymmärtää, tuoreet sopimuspelaajat tulevat kaikki Oulun suunnalta.

Kankaanpään Mailan kasvatti, mutta Ouluun jo asettunut Emilia Itävalo jatkaa Pesäkarhuissa niin ikään yksivuotisella sopimuksella.

”Pori oli minulle selvä ykkösvaihtoehto. Vähän pohdin koko urani jatkoa ja tarvitsin kanssa pienen hapenoton kauden jälkeen. Se oli rikkonainen, eikä oma henkinen kanttinikaan ollut odotetulla tasolla. Samaa ailahtelevuutta oli koko joukkueella.”

”Kuitenkin paloni tätä lajia kohtaan on kova. Tuntuu siltä, että alkamassa on urani viimeinen kausi Superpesiksessä, joten haluaisin, että se on tasainen ja ehjä.”

Itävalon, 28, on tarkoitus valmistua kasvatustieteiden maisteriksi Oulun yliopistosta ensi keväänä. Parhaillaan hän on tekee opettajan sijaisuuksia yläkoulussa.

”Päättyneen kauden jälkeen olen nähnyt läheisiäni, tehnyt kotihommia ja pihahommia. Välillä on hyvä olla ajattelematta pesäpalloa.”

Emilia Itävalo hakee tasaisempaa ja ehjempää ensi kautta kuin mitä tänä vuonna nähtiin.

Pesäkarhuissa vuodesta 2018 asti pelannut Emilia Linna saa ensi kaudella seurakaverikseen pikkusiskonsa Annika Linnan. Molempien sopimus kattaa kauden 2023, minkä lisäksi Annika Linnan sopimuksessa on myös optio seuraavasta vuodesta.

”Olemme sitä naureskelleet, että aina olemme pelanneet toisiamme vastaan. Nyt olen todella innoissani mahdollisuudesta pelata samassa joukkueessa Emilian kanssa”, Annika Linna kertoo.

Sisaruksista nuorempi opiskelee toista vuotta psykologiaa Oulun yliopistossa, joten syksy on mennyt koulussa sekä harjoittelun merkeissä.

Superpesistä hän on pelannut viisi kautta Kempeleen Kirissä.

”Hetki oli vedettävä henkeä kauden jälkeen, sillä se meni aika tiukille. Aika pian kuitenkin piti päästä jo treenaamaan, joten olen käynyt kuntosalilla sekä Emilian kanssa pelaamassa pallopelejä.”

”Vähän tilanne jännittääkin. Yhteydenotto Porista tuli isona mutta myönteisenä yllätyksenä. Ajattelin, että vielä pitäisi muutama kausi pelata ennen siirtoa kärkiseuraan.”

Linna, 21, koki jo kauden aikana yllätyksen, jota hän ei osannut odottaa. Hänet valittiin ensimmäistä kertaa urallaan naisten Itä–Länteen. Edustuksia tyttöjen arvo-ottelussa oli jo saavutettuna.

”En ollut osannut pitää sitä mitenkään erityisenä tavoitteenani, mutta sain siitä kyllä lisäpotkua tekemiseeni. Siirtoa Poriin mietin pitkään kahden hyvän vaihtoehdon välillä.”

Emilia Linna, 24, kertoo miettivänsä pelipaikan valintaa lähes joka syksy. Silti hän ei pitänyt tämänkertaista valintaansa vaikeana.

”Ei minulla ollut mitään syytä lähteä muualle. Silti syksyisin täytyy aina ottaa kaikki kokonaisuudet huomioon ja miettiä, mitä tekee”, Emilia Linna toteaa.

”Kehityskaari kulki viime kaudella väärään suuntaan. Jos silti jotain myönteistä voi hakea, nälkää jäi ainakin paljon ensi kauteen. Tavoitteenani on olla huippukunnossa syksyllä.”

Linna on Porissa työskennellyt lastensuojelulaitoksessa, ja marraskuussa edessä on lastentarhanopettajan työt.

”Yleensä lomaillaan kesäisin, mutta pesäpallon takia se menee minulla usein lokakuuhun. Marraskuussa on hyvä aika aloittaa taas työt.”

Vaikka Superpesiksessä kausi 2022 päättyi pettymykseen ja nelossijaan, vedonlyönnissä Linna oli voittaja.

”Perttu Ruuskan voitin aika selvällä erolla kotiutustehokkuudessa”, Linna naurahtaa.

Linna löi Manse PP:n lyöjäjokerin kanssa vetoa siitä, kummalla on parempi kotiutusprosentti kauden jälkeen.

Ruuskalla oli sekä runkosarjassa että pudotuspeleissä kotiutusprosenttina 47,7. Linnan lukemat olivat runkosarjassa 62,9 ja pudotuspeleissä 55,6.

Pelinjohtaja Jarkko Pokela summaa sopimukset yhteen luottavaisena.

”Kaikkia kolmea pelaajaa yhdistää sana laatu. Heillä on mahdollisuuksia olla top 3 -pelaajia omalla pelipaikallaan. Annika Linnan kanssa on lähdetty puhumaan kolmoskopparin paikasta ulkopelissä. Sisäpeliin hän taas tuo vaihtoehtoja.”

”Viime kaudesta opittiin se, että sisäpeliä täytyy miettiä. Mennäänkö yhdellä pitkällä kärjellä, kahdella kärjellä vai jotain siltä väliltä”, Pokela arvioi.