Riitta-Liisa Roponen on 44-vuotiaana yhä kovassa kunnossa ja elämään on tullut pelivaraa

Hiihtäjä Riitta-Liisa Roposen harjoittelu on muuttunut, mutta hän haluaa edelleen kilpailla ja haastaa itseään.

Hiihtäjä Riitta-Liisa Roponen ilmoitti viime kauden lopussa, että hänen kansainvälinen uransa on ohi.

Sen pituudeksi tuli lähes 24 vuotta, jos sen alkamisen ajankohdaksi otetaan Roposen ensimmäinen startti hiihdon maailmancupissa marraskuussa 1998 Muonion Oloksella.

Suomen maajoukkueessa Roponen oli vuodesta 2001 lähtien.

Keväällä Roponen kertoi myös, että harjoittelu ja kilpaileminenkin jatkuvat kansallisella tasolla.

”Olen luvannut Idalle, että jos hän haluaa joskus hiihtää äidin kanssa sprinttiviestissä SM-kisoissa, niin olen valmis”, Roponen sanoi Ylelle ja viittasi 18-vuotiaaseen tyttäreensä.

Syyskuun alussa 44-vuotias Roponen osoitti olevansa edelleen kovassa kunnossa, kun hän voitti Levillä 16 kilometrin polkujuoksukilpailun ja jätti maajoukkuehiihtäjä Jasmi Joensuun kolmen ja puolen minuutin päähän.

Lokakuun alussa Roponen osallistui kotimaisemissaan Oulun Haukiputaalla 10,5 kilometrin maastojuoksuun ja sijoittui toiseksi. Edelle ehti viiden sekunnin erolla maajoukkuesuunnistaja Anna Haataja.

”Varmasti olen semmoisessa hyvässä kunnossa. Tykkään edelleen kilpailla ja tehdä itselleni haasteita. Ne ovat omalle mielelle mukavia tapahtumia”, Roponen sanoo HS:lle.

Roposen pitkän uran yksi avaintekijä on ollut se, että hänellä on riittänyt paloa harjoitteluun.

”Saan siitä vain niin hyvän fiiliksen, kun panen itseni koville ja näen, että kroppa kehittyy ja pysyy virkeänä. Saan myös henkistä piristettä. En enää ajattele, että lähden töihin, vaan menen nauttimaan tekemisestä ja ulkona olemisesta”, Roponen sanoi marraskuussa 2020.

Sinä talvena hän saavutti 42-vuotiaana MM-kisojen viestissä uransa kahdeksannen arvokisamitalin ja ylsi kymmenenneksi raakaa suorituskykyä mittaavassa, väliaikalähtöisessä 10 km:n (v) kilpailussa.

Nyt Roposen harjoittelu on muuttunut, mutta siitä nauttiminen on ennallaan.

”En käytä aikaani urheilemiseen läheskään niin paljon kuin ennen. Voin suunnitella päiviäni enemmän muun elämisen kuin urheilun tahtiin. Ennen vanhaan kaikki päivät rytmittyivät treenien mukaan. Nyt ei tarvitse miettiä treeniä, siitä palautumista ja siihen keskittymistä.”

Nyt Roponen treenaa sillä tavalla kuin kulloinkin tuntuu hyvältä ja sopivalta. Esimerkiksi kesällä hän teki Oulun Haukiputaalla sijaitsevan kotinsa edustalla merellä pidempiä soutu- ja suppilautailulenkkejä.

”Olen myös pelannut padelia ja ratsastanut. Sitä tykkäisin tehdä enemmänkin.”

Kun Levillä avattiin 7. lokakuuta säilölumesta tehty latu (1,5 km suuntaansa) golfkentän reunalle, Roponen meni sinne vajaaksi viikoksi harjoittelemaan tyttärensä kanssa. Tuolloin hän julkaisi Instagramissa videon, jossa ladun reunalla ja golfkentällä näkyi poroja.

Roposen hiihtokilpailuja koskevat ajatukset eivät ole kevään jälkeen muuttuneet.

”Suunnitelmissa on joitakin kisoja Suomessa. En tiedä, vielä milloin ja missä. Aion jatkaa samalla mielellä kuin kesälläkin. Panen itseni koviin paikkoihin ja nautin siitä tekemisestä.”

Todennäköisesti Roponen nähdään edelleen ladulla kovimmalla kotimaisella tasolla eli SM-kisoissa ja Suomen cupissa.

”Jos seuralla on tarvetta Suomen cupin viesteihin, varmasti olen mukana. Vuokatin avauksessa en ole mukana, mutta talven mittaan se ei ole pois suljettua”, sanoo Roponen, joka edustaa Visa Ski Team Kemiä.

Vaikka treenaaminen ja kilpaileminen jatkuvat, Roponen on vähitellen ottamassa tuntumaa työelämään. Hän on toista vuotta valmentajamiehensä Toni Roposen kanssa osakkaana kestävyysvalmennusyritys Huippumoodissa.

Roposten osalta kyse on eritasoisten harrastajahiihtäjien verkkovalmennuksesta ja leirityksestä. Se tapahtuu tuotenimellä Ritun hiihtovalmennus.

”Se on aika palkitsevaa. Mukana on innostunutta porukkaa, koska he haluavat kehittyä ja hiihto kiinnostaa kaikkia. Haluan olla auttamassa ihmisiä, jotka hakevat hiihdosta uusia elämyksiä”, Roponen kertoo.

Näin Roponen on etenemässä uran jälkeen samaan suuntaan kuin hänen entiset maajoukkuekollegansa Anssi Pentsinen (Hiihtocenter ja Hiihtokoulu.fi), Ville Nousiainen (Hiihtocenter ja Koutsi365), Kalle Lassila (Koutsi365) ja Lari Lehtonen (Customsports), jotka toimivat yrittäjinä hiihdon parissa.