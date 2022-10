Pori

Maalivahti on yksi joukkueensa tärkeimpiä pelaajia. Kukaan ei ole joukkuettaan suurempi, mutta maalivahtipelin on oltava kunnossa, mikäli tosissaan on halua menestyä.

Kun Karhujen oma kasvatti ja F-liigasta putoamisesta huolimatta tilastoissa loistanut Arvid Vonk siirtyi täksi kaudeksi Ruotsiin, yksi tärkeimmistä paikoista avautui seuraaville suorittajille.