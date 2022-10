Jokimaan T75-kierrosta leimaa useiden vahvojen suursuosikkien kavalkadi.

Avauskohteessa huippuvireeseen kohonnut Ciiran Tähti välttää tällä kertaa kohtaamasta viimeksi toki voittamaansa ravikuningatar Suven Samettia. Normaalia helpomman vastuksen ja lähdön vähäväkisyyden vuoksi (lähdöstä jäi pois kova Hetviina) Ciiran Tähden kuuluu olla lauantaina todellinen jättisuosikki voittamaan tammalähtö.

Toisessa kohteessa Run For Royalty pääsee tutun tehtävän eteen kiihdyttäessään matkaan Jokimaalla ykkösradalta. Ori voitti kesällä vastaavalta paikalta Suur-Hollola-ajon. Nyt vastus on merkittävästi helpompi. Ilman poikkeuksellista epäonnea hyvävireisen Run For Royaltyn on vaikeaa kuvitella nyt häviävän.

Myös niin ikään ykkösradalta matkaan spurttaava neljännen kohteen All Star Mint on lähdössään erittäin todennäköinen voittaja. Ruuna on ollut pitkään huippukunnossa, eikä viimekertainen Tammer-ajon voitto ainakaan kertonut laskukunnosta. Vastus on lauantaina All Star Mintille erittäin sopiva.

Yleensä T75-riviä ei kannata rakentaa kolmen suursuosikin varaan, koska rivin arvo jää kaikkien voittaessa yleensä pieneksi. Nyt jättisuosikkien varmistamiselle ei kuitenkaan oikein löydy urheilullisia perusteita.

Kolmeen kohteeseen sentään on tarjolla ihan maistuvia yllättäjäkandidaatteja. Kolmannen kohteen luonne muuttui pelisuosikki Kuuselan Wiltterin jäätyä pois. Rohkeimmat voivat kokeilla tähän nyt jopa ideavarmana alussa keulaan karauttavaa Topevaa. Topevan lisäksi ainakin alustavasti hyviä yllätysmerkkejä ovat Tulipiirto ja Suvionni.

Kierroksen paras pelilähtö on kuitenkin viides kohde. Tässä sekä ykkössuosikki Viisori että kakkossuosikki Safööri vaikuttavat aika paljonkin ylipelatuilta. Niiden kerätessä lähes puolet lähdön peliprosenteista, useista muista hevosista on saatavissa pelillistä etua. Erityisen paljon maistuvat Viesmanni, Hymynvirne, Tuuskanen, Elan ja Karlo.

Kuudennen kohteen herkkumerkki on lähes kokonaan peleistä unohdettu epäonnesta viime starteissaan kärsinyt Alma Cotter.

Päätöskohde on tasainen Jokimaa Tekee Tähti-loppukilpailu. Tässä uskon jonkun suosikkinelikosta vievän voiton.