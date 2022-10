28-vuotias Joel Grasso tarttuu Iirojen miesten joukkueen ohjaksiin. Samanikäinen Aake Rapala nimettiin Iirojen naisten päävalmentajaksi.

Rauma

Jalkapallon Kakkoseen ensi kaudeksi noussut Pallo-Iirot saa uuden päävalmentajan. Nousijajoukkueen päävalmentaja Kimmo Hörkkö oli ilmoittanut jo hyvissä ajoin, että hän väistyy tehtävästä kauden jälkeen.

Iirot löysi uuden päävalmentajan seuran sisältä. Raumalaisten B-nuoria sekä reservijoukkuetta viime kaudella valmentanut Joel Grasso siirtyy miesten päävalmentajaksi 1+1-vuotisella sopimuksella.

Vaikka raumalaisella on ikää vasta 28 vuotta on hänellä jo 11 kauden valmennuskokemus. Pallo-Iirojen mukaan osa edustusjoukkueen pelaajista on kulkenut Grasson opissa F-junioreista B-ikäisiksi. Hän tunteekin suurimman osan edustusjoukkueen pelaajista.

Ykkösessä pelaavan naisten joukkueen päävalmentajaksi Pallo-Iirot nimesi niin ikään 28-vuotiaan Rauman oman kasvatin Aake Rapalan.