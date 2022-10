HJK lohkon hännillä yhdellä pisteellään.

Razgrad/Helsinki

HJK:n haaveet jalkapallon Eurooppa-liigan pudotuspeleistä haihtuivat Ludogoretsin vietyä Bulgariassa 2–0-kotivoiton torstain myöhäisottelussa.

Tilastot kertovat suomalaisittain karvasta tarinaa ottelun kulusta. Onnistuneita syöttöjä oli isännillä selvästi enemmän, ja Ludogorets laukoi kaikkiaan 24 kertaa, kun HJK:n lukema jäi kuuteen.

Tappiosta teki karvaamman vielä se, että HJK:n puolustaja Jukka Raitala sai aivan lisäajan lopulla punaisen kortin ja joutuu näin sivuun tulevasta AS Roma -kotiottelusta.

"Emme olleet tänään sillä omalla hyvällä tasollamme, jota tarvittaisiin näissä peleissä pärjäämiseen”, kommentoi HJK:n päävalmentaja Toni Koskela seuran verkkosivuilla.

"Parannettavan varaa jäi pallolliseen peliimme, kaksinkamppailuihin ja prässäämiseen. Hävisimme tänään paremmallemme, vaikka meillä olikin 1–0-tilanteessa pari hyvää paikkaa tasoittaa peli.”

Ludogoretsin maalit tekivät israelilaispakki Denny Gropper ja brasilialaishyökkääjä Rick.

Niin ikään C-lohkossa pelaavat espanjalaisseura Real Betis ja italialaisjätti AS Roma päätyivät aiemmin torstaina tasapeliin. Betis varmisti tuloksella pudotuspelipaikkansa.

Neljän ottelun jälkeen Espanjalaisseura on lohkon kärjessä kymmenellä pisteellä. Toisena tulee Ludogorets seitsemällä ja kolmantena AS Roma neljällä pisteellä. Lohkon hännillä oleva HJK on saanut kerättyä neljän ottelun aikana yhden pisteen.