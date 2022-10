Wilder ja Helenius ovat sparranneet keskenään ja tuntevat toistensa tyylin.

Ammattinyrkkeilyn raskaansarjan suomalaistoivo Robert Helenius ottelee lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Suomen aikaa Brooklynissä uransa ainakin toistaiseksi suurimman ottelun, kun hän kohtaa amerikkalaissuuruus Deontay Wilderin.

Ex-maailmanmestari Wilder on julistettu aika lailla selkeäksikin suosikiksi, mutta hän tietää, että helppoa ei tule ”The Nordic Nightmarea” vastaan. Kaksikko sparraili aikoinaan keskenään, ja kunnioitusta on varmasti puolin ja toisin.

Sen myöntää Wilderkin.

”Robert on ihan mahtava tyyppi. Kunnioitan häntä kovasti ja rakastan (häntä) ihmisenä. Tämä on ihan eri juttu kuin silloin, kun kohtaat jonkun, jota kohtaan tunnet vihamielisyyttä”, Wilder jutteli The Ring -nyrkkeilysivuston mukaan.

”Voittajia voi olla vain yksi, mutta se ei muuta tuota (lähtökohtaa). Kun olet voittanut, haluat ehdottomasti osoittaa kunnioitusta toiselle, haluat halata häntä ja kiittää, että ’annoit energiaasi tähän otteluiltaan kanssani’. Ja näen kyllä, että juuri noin käy tämän ottelun jälkeen.”

Robert Helenius lähtee haastajana Deontay Wilderia vastaan.

Helenius (31 voittoa, 3 tappiota, 20 tyrmäysvoittoa) tulee Wilderia vastaan kolmen ottelun voittoputkessa. Wilderilla (42 voittoa, 2 tappiota, 1 ratkaisematon, 41 tyrmäystä) puolestaan on alla kaksi tappiota brittimestari Tyson Furylle viime ja toissa vuonna.

”Luulen, että hänellä (Helenius) on itseluottamusta, sillä hän sparrasi minua monen, monen vuoden ajan. Tunnemme toisemme, ja yritämme tehdä juttuja, joita toinen ei ole aiemmin nähnyt. Pidän hänessä siitä, että hänellä on taistelijan sydän, juuri niin kuin minullakin”, Wilder pohti vastuksestaan.

”Ja kun sinulla on taistelijan sydän, antautuminen on vaikeaa. Niin on Robertillakin. Ja tiedätkö mitä? Olen innoissani hänen kohtaamisestaan, siitä, että pystyn jakamaan kehän hänen kanssaan. Tästä tulee mahtava ottelu, enkä missään nimessä suhtaudu häneen kevyesti. Hän tulee taistelemaan, tuo kehään kaiken parhaansa. Ja niin on minunkin tehtävä.”