MuSasta potkut saaneelle Ville Ulaselle päävalmentajan paikka neljän vuoden takaisesta hopeaseurasta – ”7-vuotias tyttäreni on innoissaan isän työpaikasta joulupukin kotikaupungissa”

Ulanen teki RoPS:n kanssa vuoden sopimuksen

Suomalaisen jalkapallon perinneseuroihin lukeutuva Rovaniemen Palloseura on palkannut uudeksi päävalmentajakseen Ville Ulasen.

Ulanen, 39, toimi Musan Salaman päävalmentajana viisi vuotta ja sitä ennen kolme vuotta apuvalmentajana. Pitkä yhteistyö päättyi elokuun lopussa tulleisiin potkuihin.

RoPS:n kanssa Ulanen teki vuoden sopimuksen.

Pitkäaikainen pääsarjaseura RoPS pelaa nykyään Kakkosessa. Pääsarjasta vuonna 2020 pudonneet rovaniemeläiset pelasivat vuosi sitten toisen porilaisvalmentajan Mikko Mannilan johdolla hyvän kauden Ykkösessä. Joukkue kuitenkin luopui sarjapaikastaan taloudellisista syistä ja pudottautui Kakkoseen. Päättyneellä kaudella RoPS oli Kakkosen C-lohkossa kuudes.

RoPS pelasi Veikkausliigassa yhtä mittaan vuodet 2013–2020. Se sisälsi menestyksekkään jakson, sillä 2015 ja 2018 joukkue voitti SM-hopeaa. Suomen cupin voittoa rovaniemeläiset juhlivat vuonna 2015.

RoPS on Ulaselle ennestään tuttu kaudelta 2021, jolloin MuSa haastoi entistä pääsarjaseuraa Ykkösessä.

"Nyt tulen toki mukaan uudenlaiseen RoPSiin ja pelaajat ovat pitkälti vaihtuneet. Hieman olen jo päässyt keskustelemaan edellisen päävalmentajan Aleksi Tannerin kanssa ja katsellut videolta muutaman matsin viime kaudelta”, Ulanen kertoi RoPS:n nettisivuilla.

”Ulanen on meille taustaltaan erittäin sopiva valmentaja. Hän vastasi edellisessä seurassaan edustusjoukkueen valmennuksen lisäksi myös yläkouluakatemiasta, joten hänellä on paljon kokemusta nuorten pelaajien kanssa toimimisesta,” RoPS:n toiminnanjohtajana hiljattain aloittanut Jari Näsman perusteli valmentajaratkaisua.

Tavoitteita Ulanen ei vielä halunnut asettaa. Edessä on tutustuminen uuteen joukkueeseen ja uuteen kaupunkiin.

”Erityisesti 7-vuotias tyttäreni on innoissaan isän työpaikasta joulupukin kotikaupungissa. Perheeni jää asumaan Poriin, sillä vaimoni yritystoiminta on siellä ja tyttäreni on juuri aloittanut koulutien. Mutta vierailuja odotetaan kyllä jo nyt hyvin innoissaan”, Ulanen kertoi seuran nettisivuilla.

