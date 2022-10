Karhujen päävalmentajan Jani Rajalan mukaan peliajan sijaan olisi syytä keskittyä keskustelemaan siitä, kuinka salibandyn turvallisuutta voitaisiin parantaa.

TIIKERIT–KARHUT 7–10 (2–6, 2–3, 3–1)

Salibandyn kansainvälinen liitto IFF ilmoitti keskiviikkona, että lajin maaotteluihin kaavailluista sääntöuudistuksista sorvataan päätöksiä aikaisintaan parin vuoden päästä.

Ajatuksissa on ollut, että erä kestäisi nykyisen 20 minuutin sijaan vain 15 minuuttia. Sellainen ei kuulosta Karhujen päävalmentajan Jani Rajalan korvaan tervetulleelta.

”Peliaika on todella hyvä, enkä lähtisi sitä muuttamaan. Enkä varsinkaan sitä, että pelattaisiinkin neljällä kenttäpelaajalla”, Rajala linjaa.

Päävalmentajan mukaan muiden maiden, kuten Tshekin, tulisi keksiä muita keinoja, joilla saada omissa sfääreissään liitelevät Suomi ja Ruotsi kiinni.

Keskusteluaiheiden tulisikin Rajalan mukaan pyöriä sen sijaan siinä, kuinka salibandysta tehtäisiin turvallisempi laji.

Yksi seikka on tuomarilinja, joka muuttui melko lailla muun muassa miesten edellisissä MM-kisoissa sitä mukaa, minkä tason maita kaukalossa nähtiin.

”Linjan pitäisi pysyä samana aina, eikä sen tulisi vaihdella tason mukaan”, Rajala toteaa.

Yksi jo toteutuneista uudistuksista on se, ettei muun muassa Divarissa vihelletä enää viiden minuutin jäähyjä.

Tilalle on tullut 2+2-muotoinen rangaistus, jollaisen Karhutkin sai kokea keskiviikon vierasottelunsa kolmannessa erässä.

Porilaisjoukkue kykeni kuitenkin selviytymään vantaalaisvastustajansa eli Tiikereiden kynsistä lopulta melko selvästi, vaikka kotijoukkue olikin taistellut perin sitkeästi.

Karhut oli raadellut Tiikerit pahemman kerran jo ottelun avauserässä iskemällä kuusi osumaa alle 12 minuutissa, mutta F-liigassa Karhujen tavoin vielä viime kaudella pelannut Tiikerit löysi peli-ilmeensä maalivahdinvaihdoksen myötä – ja teki kuin tekikin ottelusta tasaisen kavennusmaaleillaan.

On vaikea sanoa, olisiko Tiikerit kyennyt samaan, jos käytössä olisikin kansainvälisiin kaukaloihin kaavailtu 45-minuuttinen peliaika.

Karhut on nyt Divarin sarjataulukossa toisena. Pisteitä on tullut joka ikisestä ottelusta, joita on ollut tähän mennessä kuusi.

”Teemana on ollut koko ajan se, että pystymme kehittämään peliämme. Emme hirveästi katsele vastustajia videoilta, vaan pyrimme siihen, että pystymme pelaamaan jokaista joukkuetta vastaan viisaasti pallollisesti”, päävalmentaja Rajala sanoo.

Pisteputki ei ole tullut luotsille järisyttävänä yllätyksenä.

”Tässä porukassa on potentiaalia, ja olen luottanut siihen, että pisteitä tulee.”

Tehopisteitäkin on kertynyt hyvin. F-liigassakin viime kaudella loistanut Tomi Jerkku on lähellä Divarin pistepörssin kärkeä, ja keskiviikon nimi oli viiden tehopisteen (1+4) Janne Kuusiluoto.

Sunnuntaina Karhut kohtaa O2-Jyväskylän Porin urheilutalossa. Tavoite on selvä.

”Tästä budjetoitiin kuuden pisteen viikko. Muu ei kelpaa.”

Juttua korjattu 12.10. kello 22.20. Tiikerit on vantaalainen, ei helsinkiläinen joukkue, toisin kuin jutussa luki aiemmin.