Pallo-Iirojen 15-vuotias lahjakkuus Sulo Ketola on herättänyt eurooppalaisseurojen kiinnostuksen, koska hänellä on samoja ominaisuuksia kuin Valioliigassa Manchester Cityssa hurjasti aloittaneella norjalaisella Erling Braut Haalandilla.

Alle 16-vuotiaiden maajoukkueen leiriviikon päätösottelussa Ketolalla oli myös norjalaistykin kaltaiset tehot.

Ketola teki peräti neljä maalia, kun Suomi voitti Viron 6–2. Samalla Suomi otti myös turnausvoiton. Turnauksen kolmas maa oli Pohjois-Irlanti, jonka Minihuuhkajat voitti 3–2.

”Oli kyllä mieletön matsi. Olemme harjoitelleet hyökkäyspelaamista koko viikon ajan, ja onnistuimme siinä, mitä haimme. Tämä oli minulle ensimmäinen 90-minuuttinen maajoukkueessa – tuntui hyvältä pelata koko ottelun ajan", Ketola fiilisteli Palloliiton nettisivuilla.

"Olin ennen tätä peliä tehnyt vain yhden maalin maajoukkueessa. Minulla alkoi olla hieman paineita maalinteosta. Nyt ketsuppipullo aukesi ja maaleja tuli kaikkien matsien edestä. Vuosi on ollut tosi hyvä – meillä on todella tiivis joukkue, vaikka pelaajat ovat vaihtuneet paljon. Jokainen reissu on ollut hauska, ja olemme kehittyneet paljon.”

