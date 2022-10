Porin raviradalla tehdään historiaa tänä perjantaina. Satakunnan Kansa näyttää nyrkkeilyillan suorana lähetyksenä tässä artikkelissa.

Pori

Minkälainen on nyrkkeilyn raskaan sarjan hallitsevan Suomen mestarin kunto?

Se selviää tänä perjantaina, kun Kankaanpään Nyrkkeilijöiden Tom Tuomi nousee kehään ensi kertaa sitten joulukuun SM-kisojen.

Tuomi on yksi Porin raviradan nyrkkeilysalissa järjestettävän otteluillan nyrkkeilijöistä. Luvassa on näillä näkymin kuusi kilpanyrkkeilyottelua, ja teemana otteluissa on Suomi vastaan Ruotsi.