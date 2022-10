Satakunnan Kansa etsii joukkoonsa vakituista urheilutoimittajaa. Haku on jo käynnissä.

Satakunnan Kansa palkkaa riveihinsä uuden urheilutoimittajan. Haussa on jo kokemusta hankkinut kunnianhimoinen journalisti, joka taitaa verkostoitumisen ja on taitava hankkimaan lähteitä kertoakseen asioita, joita ei ole ennen kerrottu.

Toivomme hakijalta terävää uutisnenää, oma-aloitteisuutta, ideointikykyä ja taitavaa kynänkäyttöä. Paikallisen urheilukentän tuntemus on plussaa. Työssä korostuvat uutiset, henkilöjutut ja ilmiöt, unohtamatta paikallisten seurojen ja urheilijoiden tiukkaa seurantaa.

”Meillä on tarjolla näköalapaikka satakuntalaiseen urheilukenttään maakunnan johtavassa mediatalossa”, sanoo Satakunnan Kansan vastaava päätoimittaja Tomi Lähdeniemi.

Kolmen hengen urheilutoimituksessa on luvassa paljon vastuuta. Työ on ilta- ja viikonloppupainotteista ja tarjoaa monipuolisesti haasteita.

Urheilun esihenkilö Harri Laiho, miksi kannattaa tulla töihin juuri Satakunnan Kansan urheilutoimitukseen?

”Pieni mutta tiivis ryhmä tarjoaa urheilumaailmaa lainaten hyvät puolet niin yksilö- kuin joukkueurheilusta. Meillä on hyvää vapautta toteuttaa ideoitaan itsenäisesti, mutta toisaalta paljon tehdään myös yhdessä. Näiden kahden puolen yhdistämisellä saadaan jokaisen vahvuuksia lukijoiden tai katselijoiden käyttöön.”

”Mikä parasta, Satakunnan Kansassa ei seisota paikallaan, vaan kannustetaan kokeilemaan uudenlaistakin tapaa tehdä journalismia. Vaikka kirjoittaminen on yhä hallitseva osa työtä, on meillä on halutessaan mahdollisuus päästä yhtä lailla selostamaan urheilutapahtumia kuin tekemään esimerkiksi podcasteja. Pääpaino on ennen kaikkea satakuntalaisen urheiluelämän seuraamisessa, mutta toisinaan työ voi viedä myös maailmalle esimerkiksi olympialaisiin, tai muihin isoihin, mutta Satakunnan Kansan lukijoillekin merkittäviin tapahtumiin.”

Satakunnan Kansassa toimittaja tekee työtä itsenäisesti, mutta yhdessä kollegoiden kanssa. Juttuprojekteissa saa työskennellä yhdessä kuvaajiemme kanssa.

Hae toimittajaksi täällä.