Manchester Cityn tähtihyökkääjä Erling Haaland on tehnyt tällä kaudella jo kolme hattutemppua Valioliigassa.

Jalkapallon Englannin Valioliigan puolustava mestari Manchester City kyllä tiesi mitä saa, kun se osti kesällä nuoren norjalaishyökkääjän Erling Haalandin saksalaisseura Borussia Dortmundista.

Kotimaassaan Norjassa sekä Itävallassa ja Saksassa maaleja liukuhihnalta takoneen Haalandin tahti tänä syksynä on silti ollut varmasti Citynkin silmissä jotain uskomatonta.

Sunnuntaina Haaland, 22, juhli hattutempulla Manchesterin derbypelissä Cityn murskatessa ikivihollisensa Unitedin 6–3.

Hattutemppu oli hänelle kauden kolmas (ne ovat tulleet kolmessa peräkkäisessä kotipelissä), ja kahdeksassa Valioliigan pelissä hän on tehnyt kaikkiaan 14 maalia.

Se on enemmän kuin neljällätoista sarjan kahdestakymmenestä joukkueesta. Esimerkiksi Manchester United on tehnyt seitsemässä ottelussa yksitoista maalia.

Peliurallaan sekä Unitedin että Cityn maalia vartioinut tanskalaislegenda Peter Schmeichel kaivoi mielestään suurin piirtein kaikki ylisanat derbypelin jälkeen.

Haaland on Schmeichelin mielestä kuin "kaikki huippuhyökkääjät yhdessä pelaajassa".

”Hyvän kärkimiehen tekee kärsivällisyys. Pelasin parhaita vastaan, ja kun he katosivat kuvasta (pelin aikana), silloin piti oikein keskittyä. Cristiano Ronaldot, Filippo Inzaghit ja muut, he häviävät pelistä mutta sitten yhtäkkiä he ovat maalipaikassa”, 1990-luvulla maailman maalivahtieliittiin kuulunut Schmeichel kuvaili BBC:lle.

”Ja kun katsoo Haalandia, näkee erilaisia pelaajia. Zlatania (Ibrahimovic), Ronaldoa. Näet kaikki huippuhyökkääjät yhdessä pelaajassa. Siksi hän on niin vaarallinen. Kaikki huiput yhdessä ja samassa pelaajassa.”

Haaland virnuili United-voiton jälkeen, että ottelupallo kuuluisi niin hänelle kuin Citylle myös hattutempun tehneelle Phil Fodenille.

Nuori mies taitaa olla jo niin tottunut maalimässäilyyn, että komean illan päätteeksi arvio omasta suorituksesta oli varsin arkisen oloinen.

”Ei hassumpi”, Haaland summasi derbypelin itsensä Sky Sportsin haastattelussa.

”Teimme kuusi maalia. Mitä tuohon nyt muuta sanoisi. Kotivoitto, kuusi maalia, se on mukavaa. Se on ihmeellistä. Eipä tässä muuta voi sanoa.”

"Luotan itseeni, olen aina luottanut.”

Valioliigan maalien ohella Haaland on maalannut kolme osumaa kahdessa Mestarien liigan ottelussa ja kirjannut lisäksi kolme maalisyöttöä.

Cityn päävalmentaja Pep Guardiolalla on osuva tiivistys saldosta.

"Numerot puhuvat puolestaan. Hän on tehnyt tuota jo ennen meitä, ei tämä ole tulosta pelkästään meidän tyylistämme. Hänellä on uskomaton vaisto, hänellä on jatkuva maalinälkä ja hän on niin kilpailuhenkinen tyyppi. Lukemat ovat pelottavia”, Guardiola sanoi.

Lukemat olivat melkoiset aikoinaan myös Valioliigan kaikkien aikojen maalikuninkaalla Alan Shearerilla.

Valioliigassa 260 kertaa maalanneen Shearerin kärkikaverina muinoin Blackburnissa pelannut Chris Sutton äityi jo katsomaan kenties pitkällekin tulevaisuuteen.

”Jos Haaland pysyy kuvioissa, Shearerin ennätyksestä tulee entinen”, Sutton ennusti.