Toyotan tallipäällikkö piti uskomattomana, että hänen suojattinsa rikkoo 22-vuotiaana kaikki ennätykset ja voittaa maailmanmestaruuden.

Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala liikuttui Kalle Rovanperän sunnuntaina saavuttamasta rallin maailmanmestaruudesta.

”Haluaisin itkeä, mutta en voi itkeä täällä”, tunteiden vuoristoradalla matkannut Latvala kertoi moottoriurheilusivusto Autosportin mukaan.

”Se, mitä Kalle on tehnyt, on todella tärkeää. Ensinnäkin on uskomatonta, että 22-vuotias rikkoo kaikki ennätykset ja voittaa mestaruuden.”

Latvala korosti samaan hengenvetoon Rovanperän saavutusten merkitystä Suomelle. Edellinen maailmanmestaruuden voittanut suomalaiskuski on Marcus Grönholm.

”Siitä on 20 vuotta, ja se on todella pitkä aika”, Latvala sanoi.

”Minä ja Mikko Hirvonen olimme todella lähellä, mutta emme voittaneet titteliä, kun tiellämme oli kaksi Sébastienia ja yksi Tänak, joten olen todella kiitollinen, että Kalle teki sen. Se on uskomatonta, eikä minulta löydy sanoja. Hän on supersankari.”

Latvala viittasi kommentissaan yhdeksänkertaiseen mestariin Sébastien Loebiin sekä kahdeksan mestaruutta ajaneeseen Sébastien Ogieriin. Ott Tänak voitti tittelin 2019.

MM-rallissa 18 osakilpailuvoittoa ajaneen ja kolmesti MM-pistetilanteessa toiseksi sijoittuneen Latvalan mukaan kiinnostus rallia kohtaan on mennyt Suomessa viime vuosina alaspäin.

”Mutta se on taas noussut sen jälkeen kun Kallella on alkanut mennä niin hyvin. Luulen, että näemme Suomessa Kalle-ilmiön”, Latvala sanoi.

Tallipäällikkö lisäsi, ettei ole koskaan nähnyt rallin erikoiskokeilla samanlaista jalkapallostadioneilta tuttua fanitusta kuin Rovanperään liittyen.

”Näitä mestaruuksia tarvitaan kiinnostuksen ylläpitämiseen, mikä auttaa myös nuorempien ihmisten houkutteluun lajin pariin. Mestaruus ei ole tärkeä pelkästään Kallelle, sillä uskon siitä tulevan todella tärkeän mestaruuden Suomelle.”

Nuorimman rallin maailmanmestarin titteliä piti ennen Rovanperää hallussaan Colin McRae, joka voitti tittelin 27-vuotiaana vuonna 1995.