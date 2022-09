Kotiradan hevoset juhlivat Toto5-raveissa perjantaina.

Pori

Hienoon kuntoon noussut ulvilalaisen Sebastian Långströmin valmentama IL Quito jatkoi voittokulkuaan Porin ravien Toto5-pelin kolmannessa kohteessa.

Olli Koivusen ohjastama porilaisen Team Koljatin omistama 4-vuotias ruuna ravasi kolmannessa ulkoparissa, mistä lähti kolmeteen peräkkäiseen voittoon johtaneeseen kiriin takasuoralla. 1 000 euron ykkösrahat tulivat ruunan uudella ennätysajalla 1.15,1a/2100 metriä. Vanha ennätys parani 1,4 sekunnilla.

"Ruuna oli tosi hyväntuntuuinen jo lämmittelyssä. Voitto tuli varmaan tyyliin. Hevonen tuntuu tosi jaksavalta, joten mielenkiinnolla odotellaan jatkoa", Koivunen aprikoi.

Toto5-peli alkoi kakkossuosikin voitolla, kun voittoon kiri kokemäkeläisen Janne Ranta-Krenkun ohjastama Chiminal Ace.

Porin ratavalmentaja Mikko Aron valmentama ja osaomistama 4-vuotias ruuna ravasi kolmannessa sisällä, mistä kiri 13-aikaisessa lopetuksessa niukkaan uran toiseen voittoon ennätystään sivuavalla kilometriajalla 1.15,2a/2100 metriä.

Toto5-pelin toisessa lähdössä nähtiin vauhdin hurmaa, mistä piti huolen Siiri Mäkisen ohjastama Speedy Scion. 5-vuotias ruuna avasi puolikkaan 09,0 ja kierroksen 11,0. Lopun se tuli 13-vauhtia ja kellotti voittotuloksen 1.11,9a/1609 metriä.

Kun Chiminal Acen, Speedy Scionin ja IL Quiton lisäksi Toto5:een saatiin kaksi yllättäjää Got To Good ja Metku Maikki pääsivät oikean rivin tehneet 10 547 euron lunastukseen. Metku Maikin omistaja on euralainen Timo Kalli.

Ravien toisen lähdön voitti nakkilalaisen Kauko Toroskan ohjastama, omistama ja valmentama Tupettaja. 5-vuotias ruuna otti lähdön komennon kierros maalista ja piti 31-aikaisessa lopetuksessa varmaan hevosen uran toiseen voittoon uudella volttiennätysajalla 1.31,6/2100 metriä. Entinen ennätys parani 2,2 sekuntia.

Tupettajan 75-vuotias Toroska osti viime joulukuussa juankoskelaiselta Heikki Mikkoselta. Voitto oli pitkän hevosmiesuran tehneelle konkarille uran 49:s. Edellisestä Toroskan voitosta ehti kulua 8 vuotta.