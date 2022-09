Sade helpotti MM-sarjaa johtavan suomalaiskuljettajan aurausurakkaa Uuden-Seelannin rallissa.

Helsinki/Auckland

Toyotan Kalle Rovanperä selvitti kunnialla vaikean lähtöpaikan haasteet Uuden-Seelannin MM-rallissa perjantaina. MM-sarjaa johtava Rovanperä joutui reitille jälleen ensimmäisenä autona, mutta pääsee lauantain erikoiskokeille neljänneltä sijalta vain seitsemän sekunnin päässä kisaa johtavasta tallitoveristaan Elfyn Evansista.

Lauantaina 22 vuotta täyttävä suomalaiskuski sai apua taivaalta, sillä vesisade helpotti urakkaa. Märällä tiellä irtosoran auraamista ei ollut läheskään niin paljon kuin kuivassa kelissä.

”Varmasti sade auttoi. Aamun ensimmäinen erikoiskoe oli vaikein. Jo nuotituksessa näki, että siinä on eniten irtosoraa. Myös toisella lenkillä se pätkä oli vähän kuivunut, joten helppoa ei missään nimessä ollut”, Rovanperä summasi.

”Onneksi sade tuli lopulta. Emme jääneet kovin paljon kärjestä ja huomenna olemme vielä pelissä mukana. Menetimme kuivilla osuuksilla aikaa, mutta pystyimme kuromaan eroja kiinni, kun oli märkää.”

Lauantaiksi Aucklandin alueelle on luvattu runsaita vesisateita. Se ei hetkauta nuorta suomalaiskuskia, joka taistelee MM-tittelistä virolaisen Ott Tänakin kanssa.

”Olen aina tykännyt ajaa sateessa. Tänäänkin pystyimme tekemään hyviä aikoja, kun keli oli huono. Huomenna on ehdottomasti tarkoitus pysyä taistelussa mukana.”

Tänak sai perjantain päätteeksi viiden sekunnin aikasakon ja putosi kisan kärjestä toiseksi. Tänakin Hyundain hybridiyksikkö oli vapauttanut torstain yleisöpätkällä muutaman kilojoulen liikaa energiaa. Kisassa viidentenä oleva Thierry Neuville sai viiden sekunnin sakon samasta syystä.

Toyota nousi tasolleen

Jari-Matti Latvalan johtama Toyotan talli nousi tuskallisen Kreikan MM-rallin jälkeen takaisin kärkitaisteluun. Evans johtaa kilpailua 4,8 sekunnin erolla Tänakiin, ja Sebastien Ogier on kolmantena puoli sekuntia Rovanperän edellä.

”Olemme erittäin tyytyväisiä. Kolme autoa on neljän parhaan joukossa ja kaikilla niillä on mahdollisuus voittaa kisa. Toki Tänak on ajanut hienosti, mutta meillä oli vähän huonoa tuuria Ogierin osalta. Häneltä irtosi takasiipi törmäyksessä oksiin ja sen myötä Seb hävisi johtoaseman viimeisellä pätkällä”, Latvala summasi.

”Toki meillä on ollut vähän tuuriakin. Ilman vesisadetta Kalle olisi voinut hävitä ainakin puoli minuuttia. Jos olisi ollut ihan rutikuivaa”, tappio olisi voinut olla jopa minuutin luokkaa.

Perjantain ajopäivä Uudessa-Seelannissa oli koko kauden pisin, mitaltaan yli 160 erikoiskoekilometriä. Lauantaina matkaa on taitettavana liki puolet vähemmän, mutta haastavat olosuhteet voivat tuoda mukanaan yllätyksiä.

”Mitä vain voi tapahtua. Näyttää, että huomenna sataa koko ajan. Pitovaihteluista tulee suuria, mikä tekee hommasta kuljettajille hyvin vaikean”, Latvala ennakoi.

”Erot ovat pieniä. Ott varmasti hyökkää huomenna ja niin myös tallikaverini. Yritämme pistää heille kampoihin”, Rovanperä säesti tallipäällikköä.