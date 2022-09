Rauman Pallo-Iirot taistelee suoran sarjanousijan paikasta myös helsinkiläisen FC Atlantiksen akatemiajoukkuetta vastaan.

Toisin kuin Satakunnan Kansassa (29.9.2022) kerrottiin, Rauman Pallo-Iirot ei pysty varmistamaan suoraa nousuaan jalkapallon miesten Kakkoseen, vaikka se voittaisi Toejoen Veikot tänään.

Läntisen alueen A-lohkossa pelaava Pallo-Iirot kamppailee suoran sarjanousijan paikasta saman alueen B-lohkon muttei kuitenkaan C-lohkon voittajaa vastaan toisin kuin Satakunnan Kansassa väitettiin.

Läntisen alueen C-lohkon sijaan Pallo-Iirojen karsintaryhmään kuuluu eteläisen alueen B-lohko, jonka lohkovoiton on varmistanut helsinkiläisen FC Atlantiksen akatemiajoukkue.

Atlantis/Akatemia on kahden pisteen päässä Pallo-Iiroista, kun kummallakin joukkueella on jäljellä vielä kaksi ottelua. Vaikka Pallo-Iirot siis peittoaisi ToVen, helsinkiläisillä on yhä mahdollisuus nousta raumalaisten yläpuolelle kuuden pisteen saldolla ensi viikolla.