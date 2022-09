Nuoren juvalaissyöttäjän ura sukulaislajissa on lähtenyt nopeasti nousukiitoon.

Espoo

Vuosi sitten pesäpallouransa Sotkamon Jymyssä päättänyt Konsta Kurikka otti torstaina suuren askeleen sukulaislaji baseballin parissa, kun 21-vuotias suomalainen solmi ammattilaissopimuksen Australian kovatasoiseen ABL-liigaan.

Viimeisimmän vuoden aikana Espanjassa ja Saksan Bundesliigassa pelannut Kurikka siirtyy ABL:n menestysseura Brisbane Banditsiin, jossa riittää kilpailua syöttäjien pelipaikoista.

Kurikka on kertonut unelmakseen pelata amerikkalaisessa huippusarja MLB:ssä, ja Australiassa unelma on taas ainakin hieman lähempänä. ABL-liigaa on pelattu vuodesta 2010 saakka, ja vuosien aikana yhteensä 43 pelaajaa on edennyt sarjasta MLB:hen.

"Kyllä se loppujen lopuksi on iso lukema, jos noin neljä pelaaja per vuosi lähtee sieltä MLB:hen. Se kertoo Australian sarjan tasosta, sillä maailmassa ei ole kovin montaa sarjaa, mistä pääsee suoraan MLB:hen. Jos katsoo koko lajin pelaajamassaa, niin todennäköisyysprosentit (MLB:hen) ovat hyvin pienet”, juvalaislähtöinen Kurikka pohdiskelee.

Kurikka on kuullut Australiassa pelanneilta pelitovereiltaan, että Brisbane on "Australian New York Yankees". MLB omistaa osan ABL:stä, joten liigassa on paljon yhdysvaltalaispelaajia.

"Brisbane on menestynyt (neljä liigamestaruutta) ja legendaarinen seura siellä. Katsoin, että jopa noin puolet joukkueesta on jenkkejä. Varmasti pääsen pelaamaan joukkueessa, mutta minkä verran, niin sitä on vielä mahdotonta sanoa. Liiga on joka tapauksessa kova, ja tämä on iso askel urallani”, Kurikka toteaa.

ABL-kausi alkaa marraskuussa ja päättyy helmikuussa.

Fastball ja breaking ball

Kurikka kertoo kehittyneensä viimeisen vuoden aikana runsaasti syöttötyöskentelyssä, vaikka juvalainen säväytti hurjalla heittokädellään jo aiemminkin. Kurikka latoo syöttöjä parhaimmillaan yli 150 kilometrin tuntinopeudella, mikä kestää kansainvälisen vertailun.

Suomalaispelaaja sai Saksassa syöttöniksejä joukkuetoveriltaan Zac Treeceltä, joka on pelannut ammattilaiskentillä kymmenen vuotta.

"Kun katsoo vuoden takaisia videoita omasta syöttämisestäni, niin aika alkeellistahan se oli, mutta olen saanut hyviltä syöttökoutseilta paljon vinkkejä. Olen saanut fastballin eli suoran ja kovan syötön rinnalle myös breaking ballit eli kierresyötöt. Niissä olen kehittynyt aika paljon”, Kurikka valottaa.

Lyömiseen Kurikka ei enää panosta.

"Syöttäjien ei tarvitse lyödä. Minulla on jonkin verran takamatkaa samanikäisiin jenkkipelaajiin, joten koetan ottaa sitä kiinni syöttämisessä ja jättää lyömisen muille.”

Suomalaistarina kiinnostaa maailmalla

Australiaan tehdyn ammattilaissopimuksen myötä Kurikka ei voi enää pelata Yhdysvaltojen yliopistosarjoissa, jotka ovat luonnollisesti otollinen ponnahduslauta MLB:hen.

"Näin lähtemisen ammattilaissarjaan nyt järkevämmäksi vaihtoehdoksi, koska yliopistosopimuksen saamisestakaan ei ollut mitään varmuutta. Välillä ovia pitää laittaa kiinni, että uusia ovia avautuu”, Kurikka kuittaa.

Kurikkaa odottaa ensi helmikuussa myös kiintoisa haaste uudessa, tulevaisuudessa Aasiaan tähtäävässä UIBL-baseballsarjassa, jonka perustajajäseniin kuuluu muun muassa Yankeesin syöttäjälegenda Mariano Rivera. UIBL valitsi Kurikan mukaan Dubaissa järjestettävään näytösturnaukseen, johon saapuu myös useita MLB-pelaajia.

"He olivat kiinnostuneet tarinastani ja halusivat minut mukaan. Nyt pitää talvella paiskoa hommia Brisbanessa, että pystyn laittamaan siellä kampoihin.”