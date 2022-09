Porilaisjoukkueiden tavoitteet Kakkosen B-lohkossa ovat kokeneet kolhuja.

Pori

FC Jazzin kotivoitto B-lohkon jumbojoukkue Kaarinan Pojista nosti porilaiset sijalle neljä.

Mikäli tilanne säilyy päätöskierroksillakin, saavutus olisi se, minkä päävalmentaja Jani Uotinen on maininnut yhdeksi loppukauden tavoitteista.

Ennen lohkon päätöskamppailuja tärkein merkitys, mahdollisuus nousuun, karkasi jo tilastollisestikin.

Jos Jazzin kausi jatkuu vielä kolmen lisäpelin verran, mahdollinen saavutettava potti on 12 sarjapistettä. Tällä hetkellä ero lohkokärki SalPaan on jo 13 pistettä.

Maalipörssin kärkinimi Firmino osui jo 23. kerran tällä kaudella. John Faber teki porilaisten avausosuman. Tilastovoitto tulee brasilialaisen nimiin, ellei joku tee viimeisissä otteluissa todella yllättäviä asioita. Jazz oli KaaPoa parempi 2–1 (2–1) -lukemin.

Päätöskierroksella Jazz kohtaa GrIFK:n vieraskentällä. Ottelu on kauniaislaisille jo merkityksetön. Mahdollisuuksia neljän joukkoon ei ole, toisaalta sarjapaikka on varmistunut ennen viimeistä kamppailua.

Lohkon päätöskierroksen alla Musan Salaman kamppailu käy entistäkin tukalammaksi. Salamalla oli huilipäivä, mutta EPS:n voitto 3–1-voitto Ilves-Kissoista vaikeutti porilaisten tilannetta.

Säilymiseen vaaditaan joka tapauksessa voitto SalPasta. Maalieron takia sen täytyy olla jopa murskavoitto.

Pieni oljenkorsi voitosta on olemassa, vaikka SalPa porskuttaa kymmenen ottelun voittoputkessa. Salolaisnippu hävisi edellisen kerran 9. heinäkuuta, ja vastassa oli juuri MuSa.

Suuri ero on ollut porilaisjoukkueiden tehokkuudessa, sillä esimerkiksi Jazz on osunut maalipuiden väliin 19 kertaa MuSaa useammin. MuSan saldo on tavallaan hyvä, sillä maaliero on vain neljä osumaa miinuksella. Viimeisen säilyjän paikalla olevalla EPS:llä se on kaksi maalia plussalla.

Salaman paras maalintekijä on Jussi-Pekka Rämä seitsemällä osumallaan. Jordan Farialle maaleja on merkitty kuusi.