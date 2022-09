Tasapeli päätti Huuhkajien kotipelit Kansojen liigassa – maanantain pelissä Suomi voi ottaa lohkon kakkossijan tai jopa pudota C-liigaan

Bosnia-Hertsegovina varmisti lohkovoittonsa Suomen lohkossa jalkapallon Kansojen liigassa. Huuhkajat on lohkossa nyt kolmantena, kahden pisteen päässä kakkospaikasta ja pisteen päässä jumbosijasta.

Helsinki

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue jäi, tai ehkä ennemminkin ylsi, tasapeliin Kansojen liigan kotipäätöksessään Romaniaa vastaan perjantain myöhäisillassa Olympiastadionilla. Teemu Pukki vei Suomen johtoon jo 12. minuutilla, mutta pelin otteeseensa saanut Romania (yritykset ottelussa sille 16–7, maalia kohti 6–1) tuli melkeinpä vastustamattomasti tasoihin toisen puoliajan alkuvaiheissa.

”Maalipaikat oli aika tasaiset, olisimme voineet voittaa. Toisen puoliajan alku oli aika huono meiltä, jäimme jostain syystä koppiin ja päästimme Romania tasoihin. Lopussa saimme vielä hyvät paikat voittaakin tämä, mutta ei uponnut. Vaikka peli ei tänään hirvittävän hyvää ollut, mutta ihan voitettavissa oli”, maajoukkueuransa 37. osuman viimeistellyt Pukki totesi pelin jälkeen.

Maalia lukuun ottamatta Pukki jäi aika lailla paitsioon pelissä.

”Onnilta (Valakari) hyvä sivuttaissyöttö, ja lähti aika mukavasti veto. Ja upposi. Taisi olla ainut paikka, joka minulla tänään oli, jäin jotenkin vähän pelin ulkopuolelle. En kauheasti saanut palloa, ja kun palloa tuli, hävittiin liikaa kaksintaisteluita Romanian toppareita vastaan”, Pukki mietti myös Fredrik Jensenin puolesta.

Liigan tämänvuotinen savotta päättyy maanantaina Montenegron Podgoricassa. Suomi kamppailee vielä lohkon kakkossijasta, kun Bosnia-Hertsegovina kaatoi Montenegron 1–0. Bosnia-Hertsegovina otti lohkovoiton ja nousee siten liigan ylemmälle tasolle.

Suomi on kahden pisteen päässä Montenegrosta. Lohkon jumbosija ja putoaminen liigan C-tasolle on sekin vielä uhkana, sillä Romania on pisteen päässä Suomesta ja isännöi maanantaina Bosniaa.

”Tulee aika nopeasti tuo matsi. Mutta haluamme olla vielä tässä B-liigassa, ja voi olla, että se vaatii meiltä voittoa. En tiedä, millä asenteella Bosnia menee Romaniaan, joten voittoa on meidän haettava. Kotona Montenegroa vastaan oli meidän paras pelimme vähään aikaan, mutta he taisivat kierrättää siellä aika paljon. Voi olla vähän eri pelaajia nyt vastassa”, Pukki sanoi viitaten kesäkuun 2–0-voittoon Montenegrosta.

Tuo voitto on Huuhkajien ainoa kahdeksasta viime pelistä.

”Eihän meillä montaakaan paikkaa taas ollut, vähän enemmän pitäisi pystyä luomaan. Pallonhallinnan kautta enemmän pitkiä hyökkäyksiä ja painetta”, maalivahti Lukas Hradecky summasi maanantaihin parannettavaa.

”Voitolla Montenegrossa ollaan lohkokakkosia. Sitä lähdetään hakemaan.”

Romania teki pelaamisen hankalaksi

Päävalmentaja Markku Kanerva kehui vastustajaa.

”Voittoa lähdimme hakemaan. Sitä ei saatu, joten vähän pettynyt olo tässä on. Toki Romania näytti vahvuutensa, pelasi hyvän pelin ja teki meidän pelaamisemme hankalaksi. Romanialla on paljon taitavia pelaajia, nopeutta löytyy, he ovat hyviä yksi vastaan yksi -tilanteissa. He pystyivät pistämään meidät paineen alle.”

”Tietenkin katkeraa menettää johtoasema, mutta matka jatkuu. Tämä ei sinänsä kovinkaan paljon muuttanut sitä lähtökohtaa päätöspeleihin. Montenegro pitää voittaa vieraissa, jos meinaamme lohkon kakkossijan saavuttaa.”