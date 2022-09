Satakunnassa urheilun SM-viikkoa ei ole järjestetty vielä kertaakaan.

STT, Jyväskylä

Urheilun monilajitapahtuma SM-viikko järjestetään talvella 2024 Jyväskylässä.

Useamman lajin SM-kilpailutapahtumassa tavoitellaan lajeille uutta yleisöä, lisää harrastajia ja medianäkyvyyttä.

Jyväskylän SM-viikko on kaikkiaan kahdeksas ja kolmas talvitapahtuma. Aiemmat SM-viikot on järjestetty Tampereella 2016–17, Vantaalla 2018–19, Joensuussa 2020 ja Salossa 2022. SM-viikoilla on tähän mennessä esitelty lähes 70 urheilulajia.

Yle on välittänyt kanavillaan satoja tunteja SM-viikon tapahtumia.

”SM-viikko on syystäkin kerännyt vuosien varrella positiivista hämmästelyä ja ihailua tv-katsojilta”, Yle Urheilun tuottaja Johanna Rikman kertoi tapahtuman tiedotteessa.

”On hauskaa päästä tekemään taas vaihteeksi myös talvilajien SM-viikkoa. Jyväskylä tarjoaa hienot puitteet, joten toivottavasti mukaan hakee laajasti erilaisia lajeja.”

Jyväskylän kaupunki kokee olevansa luonnollinen isäntä tapahtumalle.

”On hienoa, että saamme SM-viikon ensimmäistä kertaa kaupunkiimme. Meillä on jo nykyisellään harrastusmahdollisuudet lähes lajissa kuin lajissa”, Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto totesi.

Olympiakomitea tukee tapahtumaa.

”SM-viikko on erinomainen tilaisuus tutustua useisiin eri lajeihin yhdellä kertaa, innostua Suomen huippujen suorituksista ja kenties löytää myös uusi liikuntaharrastus itselleen”, Olympiakomitean toimitusjohtaja Taina Susiluoto korosti.