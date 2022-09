Romania tarjoili kesäkuussa kitkerää kalkkia - eikä ole koskaan taipunut tappioon Suomea vastaan.

Helsinki

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue päättää Kansojen liigan lohkon pelinsä perjantain myöhäisillan Romania-kotipeliin ja maanantain Montenegro-vieraspeliin.

Lohkosijoituksen osalta kaikki on Huuhkajilla vielä auki: Suomi voi kaiken mennessä kohdilleen jopa voittaa lohkon, jossa edellä ovat neljä pistettä enemmän koonnut Bosnia-Hertsegovina ja kolme pistettä Huuhkajia karussa oleva Montenegro.

"Tilanne on haastava. Kesäkuun otteluista ei saatu sitä pistemäärää, mitä toivottiin, ja kyllä minä lähestyn näitä kahta peliä sitä kautta, että otetaan voitot. Teoriassa meillä on mahdollisuus voittaa lohko ja nousta A-liigaan, mutta ennen kaikkea tärkeää olisi saada sen verran pisteitä, että oltaisiin ainakin lohkokakkosia, päävalmentaja Markku Kanerva pohti "pakkovoittotilannetta" Romania-kohtaamisen aattona.

Lohkon kakkossijalla on merkitystä ajatellen tulevia EM-karsintoja ja niiden arvontakorijakoja. Mutta putoaminen Kansojen liigan C-tasolle on sekin vielä uhkana: putoajan paikalla oleva Romania on pisteen perässä Suomea, kiitos kesäkuisen kotivoittonsa Huuhkajista.

Tuo 0–1-tappio Bukarestissa oli kitkerä, Huuhkajien hukatessa paikkansa.

"Tehokkuus pitää saada paremmaksi. Ja se, mikä meidän menestysresepti on tässä vuosien varrella ollut, on se, että oma pää on pystytty pitämään puhtaana. Meidän pitää puolustaa hyvin ja luoda vähintään saman verran maalipaikkoja kuin viimeksi Romaniaa vastaan”, Kanerva summasi tarvittavat perjantai-iltaan Helsingin Olympiastadionilla.

"Olen tosi luottavainen. Kun aistii joukkueen ilmapiiriä, se on odottava ja levollinen. Ja perjantaina on se paikka näyttää meidän todellinen tasomme taas.”

Oman mausteensa perjantaihin tuo myös maajoukkuehistoria. Suomi ei ole A-maaotteluissa kyennyt koskaan voittamaan Romaniaa, kesäkuinen vierastappio oli kautta aikain yhdeksäs tappio Romania-kohtaamisissa. Neljä muuta ottelua maiden välillä toivat tasapelin.

Romanian kahdesti kohdannut (tasapeli 2015, tappio 2018) maalivahti Lukas Hradecky haluaa historiatilastot parempaan kuosiin perjantaina Olympiastadionilla.

"Törmäsin tuohon faktaan, ja ihmettelin. Nyt on otollinen tilaisuus korjata tilanne, ja toivotaan, että kakskyttuhatpäisen kotiyleisön edessä hoidetaan voitto”, Hradecky totesi.

"Kesän pettymysten jälkeen tehdään kaikkemme, että saadaan näistä kaksi voittoa”, ykkösvahti vakuutti vielä.

Kanerva puolestaan muistutti, että Huuhkajat on aiemminkin yltänyt ennen kokemattomaan.

” Tämä joukkue on tottunut tekemään historiaa. Viime vuosien aikana on onnistuttu voittamaan sellaisia maita, joita ei ole aikaisemmin kyetty voittamaan. Romania on hyvä joukkue, ja meidän on onnistuttava täydellisesti, jotta kykenemme heidät voittamaan.”

"Uskon siihen, että tämä joukkue siihen kykenee.”

Suomi–Romania perjantaina kello 21.45. YleTV2 näyttää ottelun suorana lähetyksenä.