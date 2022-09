Diogo Tomas nousi liigaviheriöiltä maajoukkueeseen ja hämää hitaalta näyttävällä juoksutyylillä.

Helsinki

Jalkapallopuolustaja Diogo Tomasin viime päivät ovat olleet kiireiset. Lauantaina hän juhli Kuopion Palloseuran peliasussa Suomen cupin voittoa ja puki alkuviikosta ylleen miesten maajoukkueen harjoitusasun.

Tomas on ensimmäistä kertaa maajoukkueen mukana.

"Treenikentällä on ollut hienoa. Siellä on hyviä pelaajia. Siinä oppii ja kehittyy. Ja oppii ymmärtämään, miten joukkue haluaa pelata. On hienoa nähdä, että joukkue haluaa pelata hyvää jalkapalloa ja kehittää peliä”, Tomas kertoi STT:lle keskiviikkona maajoukkueen majapaikassa.

Onko mikään yllättänyt?

"Tiesin, että täällä on hyviä pelaajia ja hyvä tempo. Totta kai pitää olla hereillä, mutta samaa jalkapalloa täälläkin pelataan.”

Sopeutumista helpottaa se, että KuPSin päävalmentaja Simo Valakari ja Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva peluuttavat kolmea topparia.

"Se on tuttu systeemi ja mahdollistaa erilaista pelinavaamista”, Tomas sanoi.

Tomas kertoo KuPSin saaneen Suomen cupin voitosta virtaa loppukauteen.

"Ansaitsimme voiton. Se oli hieno ilta”, hän palasi Interistä otetun 1–0-voiton tunnelmiin.

Liigaviheriöillä kuopiolaiset jahtaavat sarjakärki HJK:ta. Tomasin mukaan helsinkiläisten saavuttamiseen ei ole poppakonsteja.

"Pitää vain elää hetkessä ja pelata. Jos elää liikaa tulevaisuudessa, ei viimeiseen peliin jää enää pelattavaa”, hän painotti keskittymisen tärkeyttä.

Suomen cupin loppuottelussa Helsingin Olympiastadionin katsomossa jotkut katsojat spekuloivat, riittääkö jämäkän keskuspuolustajan nopeus kansainvälisissä peleissä.

Miten vastaat heille?

"Juoksutyyli on ollut aina sellainen, että se vaikuttaa hitaalle. En sano, että olisin raketti, mutta olen tarpeeksi nopea ja pystyn kompensoimaan muilla keinoilla.”

Tomas pyrkii lukemaan peliä hyvin ja tarjoilee takalinjoilla kovuutta.

"Olen avoin ihminen ja pyrin olemaan oma itseni. Sitä kautta paras tulee esiin”, hän avasi siviili- ja pukuhuoneluonnettaan.

"Kentällä olen erilainen. Olen ilkeä ja pelaan fyysistä jalkapalloa. Se on ollut minun backbone, että menen kovaa tilanteisiin. Elän kontakteilla.”

Tomasin isä on kotoisin Portugalista ja tapasi Diogon äidin Oulussa, josta tie vei Tampereelle.

"Muutin Tampereelle tosi nopeasti ja olen Ilveksen kasvatti”, Tomas kertoi.

Liigassa Tomas kuului ensin Ilveksen runkomiehiin ja edustaa nyt KuPSia toista kauttaan. Hän kuvailee siirtoa oikeaksi ratkaisuksi.

Hyvät esitykset saivat Kanervan tarttumaan puhelimeen. Tomas vastasi, vaikka soitto tuli tuntemattomasta numerosta.

"Vastaan aina kaikille ja tykkään jauhaa niitä näitä”, leppoisa puolustaja jutteli.

Suomi kohtaa perjantaina Olympiastadionilla Romanian ja päättää Kansojen liigan lohkovaiheen maanantaina Montenegron vieraana.

"Romania vaikuttaa vauhdikkaalta. Fyysisiä kamppailuja ja keskityksiä tulee olemaan, Tomas kuvaili ja alleviivasi, ettei Montenegroon ole vielä perehdytty.”

Romania vaikuttaisi vastustajana sopivan Tomasin tapaiselle pelaajalle, mutta peliminuutit ovat tiukassa. Hän on opintomatkalla.

"Otan vastaan sen minkä saan. Kaivan oppeja ja kokemusta. Aika näyttää, onko se peliminuutteja vai oppia treeneistä.”