Rauma

Rauman Fera on tehnyt kaksi jatkosopimusta ensi kauden joukkueeseensa.

Eveliina Kesti ja Julia Ruoho pelaavat Raumalla naisten Superpesistä myös ensi kaudella.

Kesti, 27, on ollut kahdella viime kaudella Feran kapteeni. Raumalla hän on pelannut kesästä 2019 alkaen. Kempeleestä kotoisin oleva Kesti on pelannut Superpesistä Feran lisäksi kasvattajaseurassaan Kirissä sekä Pesäkarhuissa.

Lyöjäjokerina pelaava Kesti löi päättyneellä 48 juoksua. Hän oli runkosarjassa lyöjätilaston seitsemäs.

Pesäkarhujen kasvatti Ruoho, 20, on pelannut Ferassa kaudesta 2020 alkaen. Hän on vakiinuttanut paikkansa raumalaisten ulkokentältä.