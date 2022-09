SK:n suora lähetys: Ilman tappioita pelaavan Pallo-Iirojen nousu voi varmistua paikallispelissä ToVea vastaan perjantaina – ”Meillä on ollut edustusjoukkueelle tasan yksi tavoite”

Pallo-Iirot nousee lähes varmuudella. ToVe on putoamisvaarassa. Raumalla uskotaan, ettei seuran tekemisessä tarvitse muuttaa paljoakaan miesten edustusjoukkueen nousun tapahtuessa, vaikka tason ymmärretään nousevan.

Pallo-Iirot on ollut tällä kaudella voitokas. Yhteys kannattajiin on sekin ollut hyvällä tasolla.

Rauma

Rauman Pallo-Iirojen kausi jalkapallon Kolmosessa on ollut erinomainen.

Joukkue on pelannut 20 ottelua, joista saldona on 17 voittoa ja kolme tasapeliä. Kausi on siis mennyt loppusuoralle asti ilman tappiota.

Nousu ei ole silti vieläkään aivan selvä, mutta ilman kahden viimeisen kierroksen romahdusta Raumalla juhlitaan nousua.