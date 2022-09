Sebastien Ogier ilmoitti ajavansa Toyotalla kauden kolme viimeistä kisaa.

Kreikan ralli jäi Esapekka Lapin viimeiseksi kilpailuksi tällä kaudella rallin MM-sarjassa.

Rallin kahdeksankertainen maailmanmestari Sebastien Ogier ilmoitti maanantaina, että hän ajaa Toyotalla kauden kolme viimeistä rallia.

Ogier ja Lappi ovat vuorotelleet tällä kaudella Toyotan yhdellä tallipaikalla. Ogierin ilmoitus tarkoittaa, että Lappia ei tällä rallin MM-sarjassa enää näy.

Jo aiemmin oli tiedossa, että Ogier ajaa MM-sarjan seuraavan rallin Uudessa-Seelannissa. Ogier ilmoitti maanantaina, että hänen ohjelmaansa kuuluvat myös Espanjan ja Japanin MM-rallit.

”Olen erittäin innoissani haasteesta”, Ogier sanoi.

Lappi on ajanut tällä kaudella seitsemän kilpailua, joissa hän on yltänyt kolme kertaa palkintopallille. Hän on MM-sarjassa seitsemäntenä.

Ogierilla on kolmesta kisasta yksi kakkossija ja yksi nelossija.

Uuden-Seelannin MM-ralli ajetaan syys–lokakuun vaihteessa.