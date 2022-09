Amerikkalainen ajaja menetti tulossa olleen kärkisijan törmättyään uhkaavasti turva-aitaan ja heitettyään kuperkeikan.

Norjan 25-vuotiaan Tobias Fossin nimeä ei löytynyt listoilta, kun asiantuntijat haarukoivat etukäteen mitaliehdokkaita maantiepyöräilyn MM-kisojen miesten avauslajiin aika-ajoon.

Kävi kuitenkin niin, että Foss järjesti muhkean yllätyksen voittamalla sunnuntaina MM-kultaa Australian Wollongongissa alkaneissa kisoissa.

Foss kukisti väliaikalähdöllä käydyssä kilpailussa Sveitsin Stefan Küngin kolmella ja kenties suurimman ennakkosuosikin Belgian Remco Evenepoelin yhdeksällä sekunnilla.

Evenepoel voitti viikko sitten Espanjan ympäriajon kokonaiskilpailun, minkä hän pohjusti pitkälti ylivoimaisella voitolla aika-ajossa.

Fossin keskinopeus 34 kilometrin reitillä oli 51,3 kilometriä tunnissa.

”Tuntuu, että tämä on unta. Tätä on vaikea uskoa. Tämä on epätodellista. Matkalla tuntui, että jalat toimivat hyvin, mutta tällaisesta en uskaltanut unelmoida”, Foss sanoi Norjan yleisradionyhtiön NRK:n mukaan.

Foss ajaa ammatikseen kolmatta kautta maailmankiertueen tämän hetken supertallin, hollantilaisen Jumbo-Visman joukkueessa.

Kauden kolmesta grand tourista Foss oli mukana Italian ympäriajossa apukuskina. Siellä hänen parhaat etappisijoituksensa tulivat kahdessa lyhyessä aika-ajossa, joissa hän oli kuudes ja kahdeksas.

Kesäkuun lopussa hän voitti Norjan mestaruuden aika-ajossa.

Viime vuonna Foss sijoittui Italian ympäriajon kokonaiskilpailussa yhdeksänneksi. Silloinkin paras etappisijoitus tuli kolmen viikon kiertueen avanneessa aika-ajossa, jossa Foss oli kolmas.

”Tämä oli urani selvästi paras aika-ajo. En ole kokonaan nobody, mutta 50-prosenttisesti olen. Luulen, että tämä on pieni shokki”, Foss sanoi.

Foss on ensimmäinen norjalainen mies, joka on saavuttanut MM-mitalin aika-ajossa.

Kilpailussa nähtiin uhkaava ulosajo, kun amerikkalainen Magnus Sheffield suistui radan loppuosassa mutkassa turva-aitaa päin ja heitti kuperkeikan.

Sheffield kuitenkin jatkoi kilpailua ja sijoittui 17:nneksi. Hän menetti todennäköisesti sijoituksen viiden parhaan joukossa, sillä toisessa väliajassa hän oli neljäntenä.

Naisten aika-ajossa saatiin sen sijaan vähemmän yllättävä mestari, kun Hollannin Ellen van Dijk uusi viimevuotisen voittonsa. Mestaruus on hänelle kolmas MM-aika-ajossa.

”En odottanut voittoa. En pitänyt reittiä itselleni täydellisenä, mutta valmistauduin hyvin henkisesti ja fyysisesti”, van Dijk sanoi BBC:n mukaan.