Manchester City murjoi miehen alivoimalla pelannutta Wolverhamptonia.

Norjalainen Erling Braut Haaland on ilmiliekeissä jalkapallokentillä.

STT, Wolverhampton/Helsinki

Norjalaishyökkääjä Erling Braut Haalandin maalitehtailulle jalkapallon Englannin Valioliigassa ei näy loppua. Lauantaina Haaland viimeisteli 16. peliminuutilla Manchester Cityn toisen maalin, kun City nappasi 3–0-vierasvoiton Wolverhamptonista.

Haaland on tehnyt seitsemässä liigapelissään peräti 11 maalia.

Jack Grealish vei Cityn maalin edestä johtoon alle minuutin pelaamisen jälkeen Kevin De Bruynen syötöstä. Haaland vei vieraat kahden osuman karkumatkalle laukomalla pallon rangaistusalueen ulkopuolelta verkon perukoille.

Wolverhamptonin tilanne muuttui entistä vaikeammaksi 33. minuutilla, kun Nathan Collins lensi suoralla punaisella kortilla suihkuun. Collins katseli punaista osuttuaan holtittomalla hyppypotkulla Grealishia mahaan.

Cityltä on nähty vakuuttavampiakin esityksiä, mutta voiton se otti selvin lukemin. Ottelun päätösosuman ohjasi maalin edestä Phil Foden 69. minuutilla. De Bruyne antoi myös Fodenin maaliin syötön.

City nousi voitollaan Valioliigan kärkeen. Manchesteriläisjätti on kerännyt seitsemästä ottelustaan 17 pistettä. Wolverhamptonin alkukausi on ollut vaisu, sillä joukkue on sijalla 16 kerättyään seitsemästä pelistään kuusi pistettä.

Newcastle ja Bournemouth tasapeliin

Newcastle pelasi 1–1-kotitasapelin Bournemouthia vastaan. Philip Billing vei sarjanousija Bournemouthin 62. minuutilla johtoon. Newcastle tuli viisi minuuttia myöhemmin tasoihin ruotsalaisen Alexander Isakin rangaistuspotkumaalilla.

Newcastle on sarjataulukossa kymmenentenä ja Bournemouth sijalla 12. Kummallakin on koossa kahdeksan pistettä.