Lauantaina Tampereen Kaanaassa järjestetään jälleen vuosikymmeniä vanha motoristien ilmaistapahtuma. Jukka Seppä viimeisteli metanolilla käyvää speedway-pyöräänsä viikonlopun ajoa varten.

Tilaajille

Karkku

Lauantaina Kaanaan moottoriradalla järjestetään jälleen ajokauden päättävät Kaanaan Kahinat. Tapahtuma vetää joka syksy Teiskoon ison joukon erikoisia kilpamoottoripyöriä ja jopa tuhansia katsojia.

Erikoista on se, että tapahtuma on järjestetty jo vuodesta 1993 lähtien ja periaate on ollut aina sama eli kuljettajilta ei peritä osallistumismaksuja eikä katsojilta pääsymaksuja.