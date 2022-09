Porilaisten Tiia Peltonen ja raumalaisten Ilona Hakoniemi ovat kovia vahvistuksia tyttöjen Superpesikseen.

Tyttöjen Superpesiksessä on alkamassa viikonloppuna satakuntalaisittain poikkeuksellisen mielenkiintoinen finaalisarja. Siinä vastakkain ovat Pesäkarhut-Akatemia ja Rauman Fera.

Ennakkoasetelmien kutkuttavuutta lisää se tosiasia, että sarjan voittajaa on vaikea ennustaa etukäteen. Molemmilla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa.

Pesäkarhut-Akatemialle yksi merkittävä asia on se, että viime kauden naisten Superpesiksen pudotuspelien parhaaksi pelaajaksi valittu Tiia Peltonen on mukana taistelemassa mestaruudesta nyt tyttöjen Superpesiksessä. Hän on lähtökohtaisesti finaalisarjan selvästi paras pelaaja, joka pystyi auttamaan jopa Pesäkarhujen edustusjoukkueen viime kaudella mestaruuteen loistavalla henkilökohtaisella suorittamisella.

Peltonen on pelannut tällä kaudella aikaisemmin tyttöjen Superpesiksen vain kahdessa välieräpelissä, joissa hän takoi yhteensä 1+8 juoksua. Mukana kokoonpanossa ovat myös Pesäkarhujen edustusjoukkueessa pääasiassa kaudella pelannut Kiira Kautto ja lainalla Pöytyän Urheilijoissa naisten Superpesistä pelannut Kaisa Viitala.

Feran ehkä suurimmaksi vahvuudeksi voidaan laskea lukkaripelaaminen. Seuran edustusjoukkueen lukkarinakin mainiosti pelannut Ilona Hakoniemi on joukkueelleen tärkeä palanen ja vie lähtökohtaisesti pidemmän korren kokemattomammasta Pesäkarhujen lukkari Vilma Järvisestä.

Aiempina vuosina Fera on saanut tyttöjen Superpesikseen poikkeuksellisen ison määrän myös edustusjoukkueen pelaajia, mutta täksi kaudeksi moni heistä tuli yli-ikäiseksi kyseiseen sarjaan, eikä Fera ole siksi ollut aivan niin ylivoimainen kuin parhaimpina vuosinaan.

Finaalisarja pelataan pikaisella paras kolmesta systeemillä, eli jo kaksi voittoa johdattaa joukkueen mestaruuteen.

Loppuottelut alkavat Porissa sunnuntaina kello 15. Satakunnan Kansa on vahvasti mukana tositoimissa ja näyttää ottelun suorana lähetyksenä nettisivuillaan.