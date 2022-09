Pori

Porin perjantai-illan Äijäravien Toto5-pelin pelaan kahdella varmalla, jotka ovat kolmannen kohteen Stardust Comery ja neljännen kohteen Knows The Way.

Vaikka Olli Koivusen ohjastamalla ja isä-Harrin valmentamalla Stardust Comerylla on takarivin lähtöpaikka, en usko sen olevan voiton esteenä. 6-vuotias ruuna on voittanut viidestä viimeisimmästä lähdöstä kolme ja sijoittunut kahdesti kakkoseksi.

Myös toisella varmallani Knows The Waylla on takarivin lähtöpaikka. Kaksi viime starttia ovat tuoneet kenkien riisumisen myötä (kakkonen ja voitto) huomattavasti lisää vauhtia Antti Teivaisen käskyttämälle 3-vuotiaalle forssalaisorille.

Vihjesysteemit

Pieni systeemi

T5-1: 4 Quandary Tile, 9 Ypäjä Oriente, 2 Mr Money Robber

T5-2: 11 Lammin Matias, 3 Leonard Rohkea, 10 Renoo

T5-3: 9 Stardust Comery

T5-4: 9 Knows The Way

T5-5: 2 Porla Futura, 1 Talisman Avenger, 3 Dont Say Nay, 7 Mico Mick, 9 Vikens Ultra

45 riviä/4,50 euroa.

Porukkasysteemi

T5-1: 4 Quandary Tile, 9 Ypäjä Oriente, 2 Mr Money Robber

T5-2: Kaikki 16 hevosta

T5-3: 9 Stardust Comery

T5-4: 9 Knows The Way

T5-5: 2 Porla Futura, 1 Talisman Avenger, 3 Dont Say Nay, 7 Mico Mick, 9 Vikens Ultra

240 riviä/24 euroa.

Äijäravit Porissa perjantaina kello 18.