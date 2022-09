HJK:ta vastaan Eurooppa-liigassa mittelevän AS Roman valmentaja José Mourinho on yksi jalkapallomaailman värikkäimmistä persoonista.

59-vuotias portugalilainen on voittanut urallaan lähes kaiken mahdollisen, mutta pokaaleitakin paremmin hänet tunnetaan käytöksestään kentän laidalla ja median edessä.

Vai muistatko äkkiseltään monta valmentajaa, jotka olisi salakuljetettu ulos stadionilta pyykkikoriin piiloutuneena? Tai jotka olisivat yllyttäneet omia pelaajiaan ottamaan punaisen kortin, tökkineet muita valmentajia silmiin ja pilkanneet heidän kaljua päätään?

Mourinho on onnistunut tässä kaikessa, ja paljon muussakin. Hän tarjoaa kyseenalaista viihdettä faneille lähes joka viikko.

Kun José Mourinho seisoo kentän laidalla, mitä tahansa voi tapahtua.

Menestysvalmentajan kenties ikonisin temppu nähtiin vuonna 2005, kun hän hyppäsi pyykkikoriin Chelsean kotikentällä Stamford Bridgellä, jotta hänet voitaisiin kuljettaa salassa ulos stadionilta.

Mourinho oli saanut Euroopan jalkapalloliitolta Uefalta pelikieltoa asiattomista kommenteistaan, ja niinpä hän ei olisi sääntöjen mukaan saanut osallistua Mestarien liigan otteluun Bayern Münhceniä vastaan.

Ovela valmentaja päätti huiputtaa Uefaa ja lähtikin stadionille jo keskipäivällä, seitsemän tuntia ennen ottelun alkua. Hän odotti, että pelaajat saapuivat illalla paikalle, ja ohjeisti heitä normaaliin tapaan.

Sitten odotti kuitenkin poistumisoperaatio, joka ei ollut aivan yhtä yksinkertainen.

“Huoltaja Stewart Bannister laittoi minut pyykkikoriin. Se oli hieman raollaan, että pystyin hengittämään”, Mourinho kertoi beIN Sportsille Sky Sportsin mukaan.

“Mutta kun Stewart vei korin pukuhuoneesta ulos, Uefan tyypit alkoivat seurata, sillä he halusivat löytää minut. Hän laittoi korin kiinni, enkä saanut enää henkeä. Kun pääsin ulos, olin kuolemaisillani. Olen täysin vakavissani. Minulla on ahtaanpaikankammo”, valmentaja jatkoi kertomustaan.

Chelsea voitti ottelun, eikä Mourinho jäänyt kiinni.

Mourinhon pakeneminen pyykkikorissa stadionilta on osoitus hänen oveluudestaan.

Portugalilaisluotsi tunnetaan myös monista piikittelevistä kommenteistaan, joita hän viljelee lehdistötilaisuuksissa. Yksi hänen suosikkikohteistaan oli vuosien saatossa Arsenalin entinen valmentaja Arsène Wenger.

Mourinho on muun muassa kutsunut kollegaansa “epäonnistumisen erikoismieheksi” ja kertonut, ettei valmentaisi enää koskaan, jos jäisi Wengerin tavoin kahdeksana kautena peräkkäin ilman pokaaleja.

Lisäksi hän on nimittänyt Wengeriä voyeuristiksi, eli henkilöksi, jolla on seksuaalinen mieltymys tirkistellä muita ihmisiä.

“Joillain ihmisillä on kotonaan iso teleskooppi, jolla he katselevat, mitä muissa perheissä tapahtuu. Arsène puhuu jatkuvasti vain Chelseasta”, Mourinho täräytti vuonna 2005 The Guardianin mukaan.

Nykyinen Manchester Cityn mestarivalmentaja Pep Guardiola sai kuulla Mourinholta ilkeän kommentin vuonna 2014.

“Kun nautit siitä, mitä teet, et menetä hiuksiasi. Guardiola on kalju. Hän ei nauti jalkapallosta”, Mourinhon kerrotaan sanoneen.

Mourinho ja Pep Guardiola ovat kilvoitelleet keskenään maailman huippuseuroissa.

Vuotta myöhemmin kohteeksi joutui Rafael Benítez, joka oli vaimonsa mukaan seurannut urallaan portugalilaisen perässä “siivoamassa tämän jälkiä”. Kommentti liittyi siihen, että Benítez valmensi kolmessa Mourinhon aiemmin jättämässä seurassa.

Sanavalmis valmentajavelho antoi Benítezin vaimolle samalla mitalla takaisin.

“Jos hän huolehtisi miehensä ruokavaliosta, hänellä olisi vähemmän aikaa puhua minusta”, Mourinho pamautti viitaten Benítezin painoon.

Vuonna 2008 Mourinho pilkkasi sittemmin Valioliigan voittanutta italialaista Claudio Ranieria tämän englanninkielen taidosta.

“Hän on vanha eikä ole voittanut mitään. Ranieri on ollut Englannissa viisi vuotta, ja on yhä vaikeuksissa sanoessaan ‘hyvää huomenta’ tai ‘hyvää päivää’.”

Mourinho on voittanut urallaan lukuisia liigamestaruuksia sekä Mestarien liigan, Eurooppa-liigan ja Konferenssiliigan. Vuonna 2017 Mourinho valmensi Manchester Unitedin Eurooppa-liigan voittajaksi.

Hämmästyttävästi jopa Mourinhon omat pelaajat ovat saaneet häneltä joskus julmaa kritiikkiä, vaikka hän suojelee heitä yleensä viimeiseen asti.

Vuonna 2017 Mancester Unitedin Luke Shaw’n peliäly ei tehnyt vaikutusta Mourinhoon.

“Shaw pelasi hyvän pelin, mutta kentällä oli hänen kehonsa ja minun aivoni. Hän vain seisoi edessäni kentällä ja tein kaikki päätökset hänen puolestaan”, portugalinen lausui.

Ja jos pelaajat joutuvat joskus tulilinjalle, myöskään seuran muut työntekijät eivät ole Mourinholta turvassa. Chelsean-vuosinaan hän ripitti ankarasti lääkäri Eva Carneiroa, joka ryntäsi kentälle auttamaan loukkaantunutta Eden Hazardia.

Mourinhon mielestä näin ei olisi pitänyt toimia, sillä hoitaminen tuhlasi vain aikaa Chelsean metsästäessä viime hetken voittomaalia.

Kerran Mourinhon aggressiivisuus äityi jopa fyysiseksi, kun hän tökkäsi FC Barcelonan valmentajaa Tito Vilanovaa silmään Real Madridia vastaan pelatussa tulikuumassa El Clásicossa.

Mourinho on herkästi syttyvä ruutitynnyri, jolla keittää helposti yli.

Kentällä Mourinho kääntää kaikki kortit menestyäkseen. Vuonna 2010 hänen valmentamansa Real Madrid oli varmistamassa Mestarien liigan alkulohkon voiton jo toiseksi viimeisessä ottelussa, jossa se johti Ajaxia 4-0.

Mourinho halusi, että Ajaxia vastaan keltaisen kortin ottaneet Sergio Ramos ja Xabi Alonso saisivat korttitilinsä tyhjäksi ennen pudotuspelejä, joten hän määräsi heidät ottamaan punaisen kortin ja pelikiellon merkityksettömään alkulohkon päätöspeliin.

Ramos ja Alonso tekivät työtä käskettyä, ja hankkivat väkisin ajan peluusta toiset keltaiset kortit itselleen.