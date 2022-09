Suomalaishyökkääjä olisi halunnut jatkaa Valioliigassa.

Norwich

Suomalaishyökkääjä Teemu Pukki myöntää Norwich Evening News -lehdelle olleensa kesällä lähtöaikeissa Norwichista. Pukki pelaa viidettä kauttaan Norwichissa, ja viime kauden päätteeksi seura putosi jalkapallon Englannin Valioliigasta.

"On ajateltava sitä, mikä on itselle parasta. Mielestäni pärjäsin tarpeeksi hyvin, jotta olisin jatkanut Valioliigassa pelaamista, mutta siirto ei tapahtunut. Ei ollut seuraa, joka olisi tehnyt Norwichia tyydyttävän tarjouksen”, Pukki sanoi lehdelle.

Pukki sanoo olevansa täysin sitoutunut Norwichiin jäätyään seuraan.

"Minulla oli tunne, että haluan kokeilla jotain muuta, mutta se ei tapahtunut, ja olen täysin keskittynyt täällä”, Pukki jatkoi.

Pukki on ollut Norwichin ykkösmaalipyssy pelaamillaan kausilla. Kuluva kaudella hän on tehnyt Englannin mestaruussarjassa kolme osumaa ja on Norwichin toiseksi paras maalintekijä. Keskiviikkona Pukki viimeisteli kahdesti, kun Norwich voitti kotonaan Bristol Cityn 3–2.