Main ContentPlaceholder

Urheilu | Jalkapallo

Lionel Messillä historiallinen ilta Mestarien liigassa – rikkoi kaksi ennätystä, sai halauksen lapsilta ja kentälle juosseelta katsojalta

Argentiinalainen supertähti on tehnyt Mestarien liigassa maalin peräti 39 eri seuran verkkoon. Hän on ainoa pelaaja, joka on onnistunut maalinteossa 18 peräkkäisellä kaudella.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Pelaajien kanssa kentälle tulleet nuoret saattajat halasivat PSG:n Lionel Messiä ja Kylian Kylian Mbappéa (oik.) ennen ottelua.

Ranskalaisen Paris Saint-Germainin riveissä pelaava supertähti Lionel Messi rikkoi jalkapallon Mestarien liigan torstaikierroksella kaksi historiallista ennätystä. Messi sijoitti maalin edestä PSG:n 1–1-tasoituksen vierasottelussa Maccabi Haifaa vastaan. Israelilainen Maccabi on peräti 39:s seura, jonka verkkoon tähtihyökkääjä on tehnyt maalin Mestarien liigassa. Edellinen ennätyksen haltija Cristiano Ronaldo on onnistunut maalinteossa 38 eri seuraa vastaan. 35-vuotias Messi on nyt tehnyt 126 maalia Mestarien liigassa. Hän on sarjan historian ainoa pelaaja, joka on onnistunut maalinteossa 18 peräkkäisellä kaudella. PSG voitti Haifassa pelatun ottelun maalein 3–1. Messi ja toinen PSG-tähti Kylian Mbappé saivat ennen ottelua halaukset lapsilta, jotka saattoivat pelaajat kentälle. Myös yksi katsoja pääsi turvamiesten estelyistä huolimatta halaamaan Messiä. Myös Manchester Cityyn täksi kaudeksi siirtynyt norjalainen sensaatio Erling Haaland jatkoi ennätystehtailuaan Mestarien liigassa. Haaland nousi 22 vuoden ja 55 päivän ikäisenä historian nuorimmaksi pelaajaksi, joka on tehnyt maalin sekä samalle seuralle että kyseistä seuraa vastaan. Huimaan maalivireeseen syksyn aikana päässyt Haaland varmisti ennätyksen synnyn 2–1-voittomaalillaan viime kauden seuransa Borussia Dortmundin verkkoon. Entinen ennätyksen haltija oli Álvaro Morata, joka oli tehnyt maalin sekä Real Madridille että espanjalaisjätin verkkoon 22 vuoden ja 194 päivän ikäisenä. Haaland on pelannut Mestarien liigassa 21 ottelua ja tehnyt 26 maalia. Hän on kohdannut kaikkiaan 12 eri joukkuetta ja maalannut kymmentä seuraa vastaan. Vain Ajax sekä Haalandin nykyinen seura Manchester City ovat onnistuneet nollaamaan norjalaisen Mestarien liigassa. Manchester Cityn Erling Haaland maalasi keskiviikkona entisen seuransa Borussia Dortmundin verkkoon Mestarien liigassa.