AS Roman tähtivalmentaja José Mourinho kiinnitti huomiota HJK:n Toni Koskelan kädenjälkeen – ”Pidän siitä kovasti”

HJK:n päävalmentaja Toni Koskela sai mielenkiintoiset kehut AS Roman tähtivalmentaja José Mourinholta Roman lehdistötilaisuudessa.

AS Roman päävalmentaja José Mourinho kätteli suomeksi tulkannutta tulkkia lehdistötilaisuuden jälkeen.

Rooma

AS Roman päävalmentaja José Mourinho, 59, antoi tunnustusta HJK:n päävalmentajalle Toni Koskelalle, 39, keskiviikon kansainvälisessä lehdistötilaisuudessa, joka edelsi torstain Roma-HJK-ottelua.

”Olen perehtynyt HJK:hon. Ennen kaikkea kiinnitin huomiota valmentajaan ja siihen, miten hän on organisoinut pelin ja minkälaisia ajatuksia ja ideoita hänellä on. Pidän siitä kovasti”, Mourinho kehui parikymmentä vuotta nuorempaa kollegaansa, Toni Koskelaa.

”Olen siis tehnyt eräänlaisen analyysin vastustajasta. Olen tehnyt läksyni.”

Mourinhon mielestä HJK:n kotiottelu ”olisi voinut päättyä eri tavalla”. HJK kärsi viime viikolla 0-2-kotitappion Betisille. Samassa yhteydessä Mourinho mainitsi jälleen pelin organisoimisen.

”Tässä näkyy myös se, miten pohjoiseurooppalaiset joukkueet ovat kehittyneet. Niiden laatu on noussut viime vuosien aikana ja samalla myös tekninen kyky ja pelin organisointi.”

”Pohjoiseurooppalaisia joukkueilla on aina ollut fyysisesti hyvät kyvyt. Monet ajattelevat, että huominen [torstain] ottelu on helppo, mutta ei se välttämättä ole helppo. Ei kannata aliarvioida [HJK:ta].”

Muuten lehdistötilaisuudessa Mourinholta kysyttiin paljon kysymyksiä, pelaako jokin tietty pelaaja torstain ottelussa. Sen Mourinho vahvisti, että 23-vuotias hyökkäävä keskikenttäpelaaja Nicolò Zaniolo pelaa HJK:ta vastaan. Samoin hyökkäävä keskikenttäpelaaja Lorenzo Pellegrini pelaa kuulemma varmasti.

”Zaniololla on ollut fyysisiä vaikeuksia. Hänellä on palava halu palata kentälle. En tiedä, pelaako hän 90 minuuttia, mutta hänellä on kova motivaatio”, Mourinho sanoi.

Mourinhon jälkeen lehdistötilaisuudessa median eteen tuli Zaniolo.

”Olen yhä oma itseni”, Zaniolo totesi viitaten läpikäymäänsä kuntoutukseen.

”Tavoitteenamme on voittaa. Olemme voittaneet jo suuria palkintoja, ja toivottavasti näin käy myös tulevaisuudessa.

190-senttinen keskikenttäpelaaja Zaniolo saattaa olla joidenkin suomalaisten jalkapallon ystävien muistissa. Vuonna 2018 hän pelasi Suomessa alle 19-vuotiaiden EM-turnauksessa, jossa Italia taipui lopulta finaalissa Portugalille maalein 3-4. Italian avausottelussa Zaniolo teki voittomaaliksi jääneen 1-0-osuman Suomea vastaan.

”Minulla on hyvin positiivisia muistoja Suomesta. Pelasin silloin alle 19-vuotiaiden EM-turnauksessa. Minulla on hyvät muistot. Muistan myös, että silloin aurinko paistoi ympäri vuorokauden enkä pystynyt nukkumaan”, Zaniolo sanoi.

AS Roma–HJK torstaina kello 22.00 Suomen aikaa. Viaplay näyttää ottelun.