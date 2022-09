Suomen maajoukkueen tulevaisuus vaikuttaa erittäin valoisalta.

Petteri Koposen, Shawn Huffin ja ties monenko muun susijengiläisen kyynelissä oli Espanja-tappion jälkeen pettymyksen tuskaa ja haikeutta – mutta samalla luottoa onnelliseen huomiseen.

Suomen miesten koripallomaajoukkueen päättynyt EM-turnaus oli maajoukkueen historian kovin saavutus. Suomi palasi 55 vuoden tauon jälkeen arvoturnauksessa kahdeksan parhaan joukkoon ollen EM-kisojen loppusijoituksissa todennäköisesti kuudes tai seitsemäs.

Suomi on sijoittunut vain vuoden 1967 EM-kotikisoissa yhtä hyvin tai paremmin, kuudenneksi. Vuoden 1964 Japanin olympialaisiin selviytyminen karsintojen kautta ainoana suomalaisena palloilumaajoukkueena koskaan on myös väkevä saavutus, mutta kun otetaan huomioon koripallon kehittyminen lajina vuosikymmenten varrella, kuluvan EM-turnauksen mieletön taso ja se, kuinka hienosti Suomi haastoi Espanjan mitalipelipaikasta, on tuore saavutus nostettava ensimmäiseksi.

Suomi otti Prahassa ja Berliinissä uuden pelaajapolvensa johdolla historiallisen askeleen, ensimmäisen pudotuspelivoiton, ja hienon puolivälieräpaikan. A-maajoukkueen tulevaisuus vaikuttaa erittäin valoisalta, kun nuoren polven yhteinen ensi-ilta arvoturnauksissa oli näin menestyksekäs.

Lauri Markkanen valitaan EM-kisojen tähdistöön sunnuntaina. Jos otetaan maailman viiden parhaan pelaajan joukkoon kuuluvat Slovenian Luka Dončić, Kreikan Giannis Antetokounmpo ja Serbian Nikola Jokić pois laskuista, Markkanen oli EM-turnauksen paras pelaaja. Häikäisevää.

Suomi voi turvata Markkaseen 2020-luvun arvoturnauksissaan. Sasu Salin, 31, jatkaa Suomen kakkostähtenä vielä pitkään. Elias Valtonen, Edon Maxhuni, huimasti pudotuspeleissä esiin astunut 18-vuotias Miro Little ja puolustuspäässä vakuuttanut Mikael Jantunen saivat tärkeää oppia tulevaan.

Suomen kehitystä kuvastaa se, että Espanjalle, hallitsevalle maailmanmestarille, häviäminen EM-puolivälierässä kirpaisi syvältä jokaista suomalaista koripallon ystävää. Vielä vuosia sitten kyse olisi ollut utopistisesta unelmasta.

EM-mitali, olympiapaikka, MM-puolivälierä. Susijengillä on 2020-luvulla potentiaalia kiivetä entistä korkeammalle ja kirjoittaa historiaa jälleen uusiksi.