ILVES–ÄSSÄT 3–0 (1–0, 1–0, 1–0)

Tampere

Ässien kapteeni Jesse Joensuu istuu jäähyaitiossa, ja Tampereen Nokia-areenalla pauhaa kotijoukkue Ilveksen maalilaulu We Are The Kings.

Tamperelaiset johtavat jo 3–0, eikä kapteeni edes pääse boksista pois. Tuomiona on ollut kaksi kahden minuutin rangaistusta korkeasta mailasta, ja viime kauden pronssijoukkue hakee uhkaavasti seuraavaa maaliaan.