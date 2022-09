Ensimmäinen arvovoitto nosti Carlos Alcarazin kaikkien aikojen nuorimpana miesten tennislistan kärkeen. 19-vuotias espanjalainen kukisti Norjan Casper Ruudin Yhdysvaltain avointen loppuottelussa.

Carlos Alcaraz on voittanut ensimmäisen tenniksen grand slam -mestaruutensa Yhdysvaltain avoimissa New Yorkissa.

Espanjalaisteini Carlos Alcaraz rakentaa entistä vankemmin uutta aikakautta miesten tennikseen. Vasta 19-vuotias Alcaraz saavutti uransa ensimmäisen grand slam -tittelin varhain maanantaina Suomen aikaa, kun hän kukisti Norjan Casper Ruudin Yhdysvaltain avoimen turnauksen miesten kaksinpelin loppuottelussa.

Neljässä erässä luvuin 6–4, 2–6, 7–6 (7–1), 6–3 irronnut voitto nostaa Alcarazin miesten maailmanlistan kärkeen kaikkien aikojen nuorimpana. Hän kipusi kärkeen nelossijalta.

”Nautin saatuani pokaalin käsiini, nautin tästä hetkestä. Mutta totta kai haluan lisää voittoja”, Alcaraz sanoi New Yorkissa.

Alcaraz on ainoa alle 20-vuotias, joka on yltänyt listaykköseksi. Hänestä tuli myös nuorin miesten grand slam -voittaja sitten vuoden 2005, jolloin Rafael Nadal voitti Ranskan avoimen turnauksen niin ikään 19-vuotiaana. US Openissa Alcaraz on nuorin kaksinpelimestari sitten Pete Samprasin vuonna 1990.

”Haluan olla ykkösenä viikkoja ja toivottavasti vuosia. Nämä kaksi viikkoa ovat olleet uskomattomat, mutta minun pitää jatkaa työntekoa”, nuori mestari sanoi.

Hän joutui Flushing Meadowsin tenniskeskuksessa lujille, sillä hän teki US Openin ennätyksen turnausottelujen kokonaiskestossa. Mestaruuden saavuttamiseen kului 23 tuntia ja 40 minuuttia, sillä matkalle osui kolme viisieräistä ottelua.

”Carlos on syntynyt pelaamaan tällaisia turnauksia”, sanoi valmentaja Juan Carlos Ferrero, entinen maailmanlistan ykkönen.

US Open toi Alcarazille kauden viidennen turnausvoiton. Hän voitti Masters-tason ATP-turnaukset Miamissa ja Madridissa ja oli ykkönen Rio de Janeirossa ja Barcelonassa. Uran tienestit ovat jo lähellä kymmentä miljoonaa.

Verrattu Nadaliin

Ruud, 23, pelasi finaalissa myös Ranskan avoimissa, jossa hän taipui Nadalille. Hän antoi New Yorkissa tunnustusta voittajalleen.

”On uskomatonta, mitä hän on saavuttanut jo teininä”, maailmanlistan toiseksi nouseva Ruud ylisti Alcarazia.

Maailmanlistan sijoitukset ovat muuttuneet viime kuukausina rutkasti, kun Wimbledonista ei jaettu lainkaan rankingpisteitä, ja kärkipelaajista Novak Djokovic on ollut sivussa rokottamattomuuden ja Alexander Zverev loukkaantumisen takia.

”Tällä erää Carlos on maailman paras pelaaja”, Ruud totesi.

Alcarazia on verrattu Nadaliin, joka menestyi myös nuorella iällä kansainvälisillä tennisareenoilla. Urallaan 22 grand slam -titteliä saavuttanut Nadal on kuitenkin pyytänyt, etteivät fanit loisi Alcarazille paineita tekemällä rohkeita vertauksia.

”Olen unohtanut millainen olin 19-vuotiaana”, Nadal sanoi.

”Jos hän onnistuu voittamaan 25 grand slamia, se olisi mahtavaa hänelle ja maallemme. Mutta annetaan hänen nauttia urastaan”, Nadal korosti.