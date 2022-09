Jussi-Pekka Rämä ratkaisi, kun erotuomarin antamaa lisäaikaa oli pelattu jo viisi minuuttia.

Musan Salama voitti ensimmäisen kerran sitten heinäkuun.

MuSan kurimukseen tuli helpotusta Kauniaisissa, josta porilaiset hakivat täyden pistepotin 2–1 (0–1)-voitollaan Grankulla IFK:sta

Voitto tuli makeasti, kun MuSa nousi takaa ohi. Ensin GrIFK pani pallon omaan maaliin. Kun tuomarin antamaa lisäaikaa oli pelattu jo viisi minuuttia, MuSa teki riiston ja käänsi pelin nopeaan hyökkäykseen. Matias Koskinen keskitti, ja Jussi-Pekka Rämä puski noin viidestä metristä voittomaalin.

”Kyllä sen porukasta näki, ettemme ole vähään aikaan voittaneet”, valmentaja Risto Puustinen myönsi.

MuSa pelasi toisen pelinsä Puustisen komennossa. Kolmen pisteen voitolla joukkue nousi myös pois putoajan paikalta.

MuSa on sijalla 10. Putoamisviivan huonommalla puolella oleva EPS on tosin samassa pistemäärässä. MuSalla on jäljellä vielä kolme ottelua.

”Nousu putoajan paikalta on sekin helpotus, mutta vielä tässä pitää tapella. Joukkue on siihen kuitenkin valmis.”

Valmius ja taistella sarjapaikasta näkyi Puustisen mielestä jo ensimmäisellä puoliajalla. GrIFK prässäsi korkealta, eikä MuSa saanut pallollista peliään sille tasolle kuin valmentaja olisi halunnut. Vieraat olivat jopa jaloissa, mutta kaikesta huolimatta joukkue puolusti ja taisteli sinnikkäästi. Toisella puoliajalla MuSa pääsi muutosten avulla paremmin peliinkin kiinni.

”Ei tässä tyylillä ole enää väliä. Vain pisteitä haetaan”, Puustinen myönsi.