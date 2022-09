Pesäkarhut jäi ilman mitalia ensimmäisen kerran sitten vuoden 2015.

Lapua

Riemu ja itku vuorottelivat sunnuntaina Lapualla. Tunteista jälkimmäinen oli Pesäkarhujen, kausi päättyi hiljalleen kastuneisiin poskiin.

Lapuan Virkiä vei toisen pronssiväännön 2–1 (1–3, 12–2,2–0) ja himeimmät mitalit voitoin 2–0.

Kyynelehtivän Emilia Itävalon lähes sanaton tunnelma kiteytti hyvin porilaisten tunnot.

"Suuri pettymys, Lapua oli parempi, muuta en oikein osaa sanoa.”

Itävalokin on jo kokenut, paljon voittanut pelaaja. Kankaanpääläisen siviilielämä on asettunut Ouluun. Kyynelten läpi tullut vastaus uran jatkosuunnitelmiin oli myös lyhyt.

”En osaa sanoa tällä hetkellä.”

Se oli tiedossa, että jos Pesäkarhut häviää, siihen päättyy Susanna Puiston ura. Kapteeni löi neljä juoksua, mutta ne riittivät porilaisille vain ensimmäisen jakson voittoon. Hänen kasvoillaan nähtiin niin kyyneleitä kuin myös pientä hymyäkin.

Myös Virkiä muisti uransa päättänyttä Susanna Puistoa. Porilaista halasivat Jukka Liikala ja Timo Kankaanpää.

"Se oli sitten siinä. Häviö harmittaa. Tuntuu, että muutamat viikot on otettu vain turpaan. Olen silti tyytyväinen peli-ilmeiseemme. Kaveri oli parempi, eipä sille mahda mitään.”

"En osaa oikein pukea sanoiksi tunteita, ehkä se, etten enää pelaa, konkretisoituu hieman myöhemmin. Tulihan tässä myös herkistyttyä, sillä sain osakseni paljon kauniita sanoja. Kyllähän siinä ihminen häkeltyy, kun monet taputtavat selkään ja kehuvat.”

Puiston maila puhui koko ensimmäisen jakson. Jokeri vastasi kaikista Pesäkarhujen kotiutuksista. Suuri sulka menee viimeisestä vuoroparista myös lukkari Minttu Vettenrannalle, joka hääräsi kapellimestarina Janette Lepistön palottomassa ajolähdössä, tuloksena kolme paloa.

Toiselle jaksolle Virkiä tuli uudella ilmeellä. Pesäkarhuille ei jäänyt mitään mahdollisuuksia.

Supervuorossa Virkiän Iina Lehtinen tälläsi etutilanteessa pallon läpi kakkospuolelta juoksun arvoisesti ja perään viimeisen niitin porilaisten arkkuun naulasi Janette Lepistö. Ottelun kolmostilanteet Virkiälle peräti 30–14.

Pesäkarhujen lukkari Minttu Vettenranta oli synkkänä.

”Aiempi trendi jatkui, aikamoinen repeäminen toisella jaksolla, emme kyenneet parempaan. En tiedä mitä toisella jaksolla tapahtui, ehkä homma oli korvien välistä kiinni.”

Pesäkarhujen pelinjohtaja Jarkko Pokela oli hänkin luonnollisesti apea. Mestarit putosivat valtaistuimelta sijalle neljä. Edellisen kerran Pesäkarhut jäi ilman mitalia vuonna 2015.

"Iso pettymys, halusimme pronssin. Meillä oli etsikkoaikamme, mutta Lapua oli parempi, ja ansaitsi voittonsa.”

"Meillä on kaudesta kokonaisuudessaan iso peiliin katsomisen paikka, vaikka yksityiskohtia on nyt heti vaikea analysoida. On kuitenkin selvää, että pettymys on kokonaisuudessaan iso.”