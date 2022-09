Suomi kohtaa tiistaina Espanjan: "Kun pelaamme parasta peliämme, voimme voittaa kenet tahansa".

Lauri Markkasen suoritus jää suomalaiseen urheiluhistoriaan. Harvoin jos koskaan on yksi pelaaja dominoinut missään lajissa maaottelussa vastaavalla tavalla.

Berliini

Päävalmentaja Lassi Tuovi harkitsi elokuun lopulla Tallinnassa siniseen vyöhön siirtymistä ennen Suomen ja Viron välistä koripalloilun MM-karsintaottelua, mutta luopui ajatuksesta ja jatkoi ruskean vyönsä käyttämistä, koska ei halunnut muuttaa mitään voitokkaan Israel-pelin jälkeen.

Sunnuntaina Berliinin areenalla Tuovin housuja kannatteli edelleen sama ruskea onnenvyö, kun maajoukkue oli edennyt EM-kisojen kahdeksan parhaan joukkoon kukistamalla Kroatian 94–86.

Maajoukkueen voitokkaan syyskesän jatkumista ei haitannut lainkaan, että suomalaiskannattajien määrä oli Prahan alkulohkon tuhansista vähentynyt. Suomen onnenamuletti oli päävalmentajan vyön sijaan Lauri Markkanen, joka teki miesten maajoukkueen yhden ottelun piste-ennätyksen 43 pistettä ja kantoi Suomen reppuselässään tiistaiseen puolivälierään Espanjaa vastaan.

"Se ei tuntunut helpolta, he eivät antaneet helppoja heittoja. Tämä oli vain yksi niistä illoista, kun tuntui että kun heitän, se menee sisään. Yritän vain tehdä sen mitä joukkue tarvitsee. Tänään se oli pisteiden tekemistä”, Markkanen sanoi.

Pelin jälkeen Markkanen sanoi, ettei hän muista pelanneensa parempaa peliä. Se oli helppo uskoa, sillä Kroatia kokeili useita eri pelaajia Markkasen vartijoina, mutta tuloksetta.

Suomalainen upotti pelitilanneheittonsa 66-prosenttisesti (19/29) ja hänen ottelun viimeinen pelitilannekorinsa, kolmonen Dario Saricin edestä, sinetöi Suomen voiton.

"Ihan uskomattomalta tuntuu. Tätä tultiin hakemaan”, Markkanen sanoi.

"Hermojen säilyttäminen iso juttu"

Kroatia oli viimeisessä alkulohkopelissään taktikoinut itsensä Suomea vastaan, koska halusi kuitata heinäkuun alun MM-karsintatappionsa ja välttää Slovenian puolelle jatkokaaviota joutumisen.

Kroatian toivoma tilien tasaaminen vaihtui koripallomaajoukkueen pitkäaikaisen tavoitteen toteutumiseksi. 2011 lähtien Suomi on joka kerta mennyt EM-kisoissa jatkoon alkulohkosta, mutta ei enää seuraavasta vaiheesta.

Viisi kolmosta upottanut Sasu Salin oli mukana kokemassa tappioita ensimmäisissä pudotuspeliotteluissa 2015 ja 2017 ja myönsi, että aiemmat tappiot tekevät sunnuntain voitosta entistä maukkaamman.

”Kyllä se tekee. Aina on puhuttu, ettei me olla päästy eteenpäin. On hienoa että nyt se tuli”, Salin sanoi.

Suomi onnistui pelisuunnitelmansa toteuttamisessa lähes täydellisesti eikä otteluun mahtunut kuin muutaman hyökkäyksen mittainen musta hetki toisella neljänneksellä. Suomi piti pelin nopeana, kesti Mikael Jantusen ja Alexander Madsenin virhevaikeudet ja piti hermonsa, kun taas kroatialaiset protestoivat peräkkäiset tekniset virheet toisen neljänneksen lopulla ja hukkasivat keskittymistään käsien levittelyyn.

"Hermojen säilyttäminen oli iso juttu”, Salin sanoi.

Ainoa notkahdus tässä suhteessa tuli kolmannen neljänneksen alussa, kun muuten hyvän pelin (16 pistettä/3 syöttöä) esittänyt Edon Maxhuni kuittasi teknisen virheen.

"Edonilla tuli pieni hermostuminen, en kuullut mitä hän sanoi, mutta muuten me pidettiin päämme paremmin ja hiillostettiin niitä. En epäillyt hetkeäkään voittoa”, Salin sanoi.

Puolivälierissä Suomi on Salinin sanoin neitsytmatkalla eli pitemmällä kuin koskaan aiemmin nykymuotoisessa EM-turnauksessa, mutta Markkanen kertoi jo etukäteen joukkueen asenteen.

"Tiedämme että kun pelaamme parasta peliämme, voimme voittaa kenet tahansa”, Markkanen lupasi.