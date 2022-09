Suomen maajoukkueella on ennenkin ollut joukkuepeli. Nyt sillä on myös huippuyksilöitä.

Suomalainen koripallohistoria ei ole entisensä enää sunnuntaipäivän jälkeen. Suomen miesten maajoukkue oli edennyt viimeksi vuonna 1967 arvokisoissa kahdeksan parhaan joukkoon. Jorma ”Pilkku” Pilkevaara teki yhden kautta aikain sinivalkoisia korissuorituksia valinnallaan EM-kotikisojen tähdistöön.

Viikon päästä Lauri Markkanen on EM-tähdistöpelaaja. Suomi on kahdeksan parhaan joukossa 55 vuoden tauon jälkeen. Markkanen esitti Berliinin areenassa yhden suomalaisen palloiluhistorian kovimmista näytöksistä heittämällä 43 pistettä, maaotteluennätyksen, Kroatian kaatuessa EM-neljännesvälierässä. Kotimaisesta koripallohistoriasta vastaavan luokan esitystä on turha edes etsiä.

Kroatialla oli asettaa Markkasen päällystakiksi hyviä vaihtoehtoja, muun muassa NBA-finaaleissa keväällä 2021 pelannut Dario Šarić, joka tosin toipuu loukkaantumisesta. Tämä ei Markkasta pysäyttänyt – ei oikeastaan edes hidastanut.

Markkasen suoritukset meinasivat vetää sanattomaksi. Pohjoismaiden koripallohistorian parhaan pelaajan kehitys NBA:ssa näkyi kirkkaasti. Markkanen heitti ottelussa sisään hänelle maltilliset kaksi kolmosta, mutta HoNsU-kasvatin parantunut fysiikka auttoi häntä bonusviivan sisäpuolella. Markkanen jaksoi upottaa pehmeitä keskimatkan hyppyheittoja toisensa perään, eikä 213-senttistä peluria pysäytetty korin allakaan.

Kun maagisesta Kroatia-voitosta muistetaan ennätyksellisen huikea Markkanen, on syytä muistaa myös hänen tärkeimmät aseenkantajansa Sasu Salin ja Edon Maxhuni. On muistettava Henri Kantonen ja Miro Little, joita ilman Suomi ei olisi voittanut. Kantonen järjesti Suomelle kaksi huimaa kolmosta, kun Markkanen huilasi hetken jännittävällä päätösneljänneksellä. Samaan tapaan uskomattoman ennakkoluulottomasti esiintynyt Little, 18-vuotias pirkkalalainen, vei Suomen puoliaikatauolle johdossa, vaikka Suomen päävalmentaja Lassi Tuovi oli lepuuttanut jakson lopulla Salinia ja Maxhunia.

Tällaiset pienet, isot suoritukset voittavat kireitä koripallopelejä.

Hatunnoston ansaitsee myös Tuovi, joka reagoi erinomaisesti ottelun kulkuun. Ensimmäisellä neljänneksellä Suomen penkkipelaajista koostunut viisikko oli hätää kärsimässä. Niinpä Tuovi ei enää loppupelin aikana huilauttanut parhaita pelaajiaan Markkasta, Salinia ja Maxhunia samanaikaisesti. Tämä piti Kroatian pidemmät hyvät jaksot kurissa. Lisäksi Tuovi löysi jokaiselle heistä oikeat lepopaikat peluuttaen heitä kuitenkin riittävän paljon ottelun panokseen nähden.

Vielä viimeisenä oli ensiarvoisen tärkeää, ettei Suomen pelaaminen mennyt liiaksi ”antakaa pallo Markkaselle, muut neljä pelaajaa seisovat paikallaan”-moodiin. Tuovi sai susilauman pysymään loppuun asti joukkuehyökkäyksen tiellä, mikä kantoi voittoon.

Suomella on aiemminkin ollut joukkuepeli. Nyt sillä oli lajin mahtimaa Kroatiaa vastaan EM-pudotuspeliottelussa kentän kolmesta parhaasta pelaajasta kaksi (Markkanen, Bojan Bogdanović, Salin), eikä se silti unohtanut hetkeksikään kollektiivin voimaa. Tästä yhdistelmästä koostuu historiallisen kova Susijengi.

Suomen voitto oli historiallisen upea, samoin Markkasen esitys. Mistään jättimegayllätyksestä ei silti voida puhua puolivälieräpaikan yhteydessä. Suomi on noussut MM-karsintojen ja EM-kisojen menestyksellään listauksessani Euroopan maiden paremmuusjärjestyksessä sijoille 9–10. Puolivälieräpaikka, kahdeksan parhaan joukkoon pääsy, oli selkeää jatkumoa tälle.

Kroatian tappio oli sille märkä rätti vasten kasvoja. Kroatia taktikoi alkulohkpn päätöskierroksella Suomen vastaansa saadakseen helpomman neljännesvälierävastustajan ja välttääkseen mestarisuosikkeihin kuuluvan Slovenian puolivälierissä.

Suomi ja Markkanen vastasivat sunnuntaina Berliinissä: niin vältättekin.

Suomi kohtaa ensi tiistaina puolivälierissä Espanjan. 2010-luvulla kaksi olympiamitalia, MM-kullan ja kaksi Euroopan mestaruutta voittanut Espanja ei ole enää huippuiskussaan. Se on silti äärimmäisen fiksu ja hyvin puolustava joukkue, joka on selvä suosikki Berliinissä.

Nappipeli riittää Suomelle voittoon asti. Joukkue on niin hyvä, Lauri Markkanen on niin hyvä. Sunnuntain jälkeen usko suuriin suorituksiin on nousussa.